Jamaika setzt auf den Windkraft-Schlichter

Um vor Ort Konflikte um neue Mühlen zu entschärfen: Landtag will diese Woche „Clearing-Stelle“ auf den Weg bringen

von Frank Jung

23. August 2020, 17:12 Uhr

kiel | Die Jamaika-Koalition will Konflikte um den Ausbau der Windenergie durch eine „Clearing-Stelle“ entschärfen. In dieser Woche bringt sie den dafür nötigen Gesetzesentwurf in den Landtag ein. Der oppositionelle SSW hat sich dem Vorstoß von CDU, FDP und Grünen angeschlossen.

„Ob bei Bürgern, Kommunen oder Projektierern – es gibt viele Fragen und Unsicherheiten rund um neue Windkraftanlagen“, begründet der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Oliver Kumbartzky, die Idee. „Für all diese Betroffenen möchten wir einen Ansprechpartner. Und zwar einen, der nicht nur anonym im Büro sitzt, sondern auch viel im Land unterwegs ist.“

Die Initiative für eine „Clearing-Stelle“ geht auf die Liberalen zurück. Sie hatten sie bereits in ihrem letzten Landtagswahlprogramm formuliert und als Absichtserklärung bei der Regierungsbildung in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt.

Einen Leiter plus Stellvertreter und eine Bürokraft wollen die Koalitionäre für die Einrichtung anheuern. 300 000 Euro jährlich sind dafür in den Haushalt eingestellt. Formell angesiedelt werden soll die Stelle beim Landtagspräsidenten. Das garantiere die Unabhängigkeit von der Landesregierung, die den Ausbau der Windenergie koordiniert, betont Kumbartzky. Damit gleiche die „Clearing-Stelle“ den bisherigen Landesbeauftragten wie etwa der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten oder des Beauftragten für Menschen mit Behinderung.

Allerdings unterscheidet sich die Amtszeit: Während die sonstigen Beauftragten für sechs Jahre durch den Landtag gewählt werden, ist für den Leiter der „Clearing-Stelle“ eine Wahl durch das Parlament für zunächst drei Jahre vorgesehen. Danach wollen die Jamaikaner Bilanz ziehen und gucken, ob es – mit eventuell verändertem Zuschnitt – weitergeht oder nicht.

Vorschlagsberechtigt für die Besetzung sind die Landtagsfraktionen. Dem Vernehmen nach werden noch keine konkreten Namen hoch gehandelt. „Wünschenswert wäre meiner Meinung nach ein Jurist mit einer Mediationsausbildung“, sagt Kumbartzky. Außerdem sei eine Persönlichkeit gefragt, „die sich nicht zerreißen lässt“.

Denn so viel ist klar: Die „Clearing-Stelle“ wird bei einem hoch kontroversen Thema zwischen allen Stühlen sitzen. Die „Clearing-Stelle“ solle „die Akzeptanz der Windenergie bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gemeinden fördern“, heißt es in dem Gesetzesentwurf über ihren Zweck. „Konfliktmanagement durch Kommunikation, Beratung und Mediation“ werden als Aufgaben aufgeführt. Mehrfach fällt das Stichwort „Vermittlungsangebote“. Allerdings, das geht auch aus dem Gesetzesentwurf hervor, hat das Wirken der „Clearing-Stelle“ lediglich empfehlenden Charakter. Ausdrücklich ausgeschlossen wird, dass sie in „Genehmigungs- und Planungsverfahren, insbesondere Bauleitplanverfahren“ tätigt wird.

Zu Befürchtungen, die Koalition wolle Kritikern nur eine Beruhigungspille servieren, sagt Kumbartzky: „Wer sowieso komplett gegen Windenergie ist, dem bringt die Stelle wahrscheinlich nichts. Aber für die vielen Bürger, die sich fragen, was passiert denn da genau, möglicherweise in ihrem direkten Umfeld, für die ist das eine gute Sache.“

Er stellt sich vor, dass die neue Stelle „ab Anfang des neuen Jahres“ mit der Arbeit beginnt. Dann sollen voraussichtlichen nach mehrjähriger Verzögerung auch die neuen Regionalpläne des Landes zur Ausweisung neuer mehr als 300 Windkraftgebiete stehen. Für die jeweils einzelnen Anlagen dort stehen dann zahlreiche Genehmigungsverfahren etwa zu Schall, Schatten und Umweltauswirkungen an.