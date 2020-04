Jäger schlagen Alarm: Hunde jagen durchs Unterholz – Jungtiere in Gefahr

von Margret Kiosz

28. April 2020, 10:48 Uhr

Kiel | Statt auf die überfüllten Strandpromenaden, auf denen der nötige Corona-Abstand kaum noch einzuhalten ist, zieht es viele Bürger in die frisch ergrünten Wälder. Gegeistert sind Waldbesitzer und Jäger über diese Entwicklung allerdings nicht, vor allem wenn Spaziergänger von den offiziellen Wegen abweichen und zu allem Überfluss auch noch ihre Hunde frei laufen lassen. „Die liegen zu zehnt auf mitgebrachten Decken mitten auf der Lichtung und ihre Hunde toben im Unterholz“, beklagte sich ein Anrufer bei unserer Zeitung.

Der Präsident der schleswig-holsteinischen Jägerschaft, Wolfgang Heins, hat Ähnliches beobachtet: „Einige gehen querfeldein über Wiesen und Äcker oder ignorieren die Hinweise an den Waldwegen – zu allen Tag- und Nachtzeiten – das fällt aktuell vielen Jägerinnen und Jägern auf.“ Das Problem: „Auch wenn wir Menschen sie nicht sehen, sind Wildtiere oft ganz in der Nähe“, erklärt Heins. Er rät dringend, Abstand zuhalten und auf den Wegen zu bleiben. „Mitunter verstecken sich Junghasen und Rehkitze direkt am Wegesrand, dann heißt es ruhig und zügig weitergehen.“

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen beginne jetzt die Brut- und Setzzeit im Land zwischen den Meeren. Die Natur verwandelt sich in ein „wildes Kinderzimmer“, denn Wildschwein, Reh, Hase und Co. bringen ihren Nachwuchs zur Welt. „Erholungssuchende und Hundehalter müssen nun besondere Rücksicht auf die Tierwelt nehmen“, fordert Heins. Hunde sollten in dieser sensiblen Zeit angeleint sein. „Auf keinen Fall dürfen Wildtiere berührt werden, da die Elterntiere ihren Nachwuchs sonst verstoßen“, erklärt er.

Zudem stellten aufgeschreckte Wildschweine mit ihren Frischlingen eine ernsthafte Gefahr für Mensch und Hund dar. Auch sollte auf nächtliche Erkundungstouren unbedingt verzichtet werden, um die Tiere nicht zusätzlich zu stören.