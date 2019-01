Jäger haben Probleme mit dem Problemwolf

Jagdverband fordert generelle Freigabe zum Abschuss – nur dann gibt es Chancen, das Tier zu erlegen

von Wolfgang Blumenthal

25. Januar 2019, 20:36 Uhr

Bis gestern sollten sie dem Umweltministerium in Kiel Personen benennen, die die „Entnahme“ des Problemswolfs im Süden Schleswig-Holsteins in die Hand nehmen könnten. Sprich: Jagd auf das Tier machen, um es zu schießen. „Wir haben eine Handvoll Jäger, die sich dazu bereit erklärt haben“, sagte gestern Marcus Börner, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, auf Nachfrage. Es geht um „GW 924m“. Dem Wolf unter dieser Bezeichnung werden diverse Schafsrisse in den Kreisen Pinneberg und Steinburg angelastet, selbst „wolfssichere Zäune“ soll er mehrfach überwunden haben.

Das Ministerium hat signalisiert, einem Antrag auf Abschuss des Problemwolfes in Kürze stattzugeben. Glücklich findet der Landesjagdverband diesen Vorgang nicht. Schon gar nicht, dass nur ein einzelner oder vielleicht zwei Jäger damit betraut werden sollen. „Wir reden hier von einem Revier von rund 400 Quadratkilometern, in dem sich der Wolf bewegt“, sagt Börner. Sinnvoller wäre es, den Wolfsabschuss generell innerhalb des Reviers freizugeben, egal wer nun das Tier vor die Büchse bekommt. Nur dann gebe es Chancen auf einen Treffer. Börner: „Wenn wir bei diesem großen Streifgebiet nur einen Jäger losschicken, dann können wir’s auch gleich ganz sein lassen.“

Dass mehrere Jagdscheininhaber gemeinsam auf Jagd gehen, „haben wir nie ausgeschlossen“, teilte Joschka Touré, Sprecher des Umweltministeriums, auf Anfrage mit. So führe das Ministerium derzeit intensive Gespräche mit dem Landesjagdverband. Auch darüber, „mehrere Personen mit der Aufgabe zu betrauen“, so Touré. „Unter bestimmten Umständen wird ein solches Verfahren sogar notwendig werden.“ Wann die Freigabe für den Abschuss erfolgt, werde noch geprüft. „Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Freigabe zur Entnahme räumlich und zeitlich begrenzt erfolgen wird“, sagt Touré. Reiche der Zeitraum nicht aus, könne dieser auch verlängert werden.

Letzteres könnte notwendig werden: Denn die Annahme, dass auf die Genehmigung für die Jagd prompt der Abschuss folge, sei völlige Utopie, sagt Hans-Albrecht Hewicker, Obmann für Wildtiererfassung der Kreisjägerschaft Pinneberg. „Das ist eine Aufgabe, die unerhört schwer zu lösen ist.“ Börner fügt hinzu: „Anders als bei dem Wolf im Kreis Segeberg, der alles andere als medienscheu ist, wurde das Tier in den Kreisen Pinneberg und Steinburg noch nicht einmal richtig wahrgenommen.“ Hinzu kommt: Der Problemwolf ist nicht sesshaft. „Er kann jederzeit weiterwandern.“

Und noch ein Problem haben die Jäger mit dem Abschuss des Tieres: Die Mehrzahl sehne sich nicht danach, die Aufgabe umzusetzen, sagt Hewicker. Als Grund dafür gilt die emotionale Debatte um den Wolf.