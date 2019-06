Italien feiert Olympia-Zuschlag

von Holger Loose

Lausanne | Ein „italienisches Wunder“, ein „Traum wird wahr“ und natürlich das unvermeidliche „Mamma Mia“: Italien hat den Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2026 ausgiebig gefeiert. Nach dem Erfolg über Stockholm bei der Abstimmung (47:36) durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) wurden Hoffnungen auf eine neue nationale Vision geweckt. „Mit diesem Triumph verliert Italien sein Gesicht vom schönen, aber streitsüchtigen Land ohne klare Perspektiven für die Zukunft“, schrieb der Corriere della Sera.

Der Sieg über Stockholm drängte in der Tat den Frust über politische Probleme in den Hintergrund und versetzte ein ganzes Land in Partylaune. „Italien hat Schweden, Heimat von ABBA, besiegt. Italien ist die ,Dancing Queen’“, meinte La Repubblica. Trotz aller Streitigkeiten in den letzten Monaten beim Thema Olympia war die Begeisterung in Italien größer als in Schweden. Das habe nach Einschätzung von IOC-Präsident Thomas Bach auch den Ausschlag zugunsten der Italiener gegeben. „Der Unterschied von 83 zu 55 Prozent an Zustimmung im Land war für viele IOC-Mitglieder wohl entscheidend“, mutmaßte Bach.