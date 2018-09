Investitionen auf den Weg gebracht

Politiker im Hauptausschuss weitgehend einig

von shz.de

22. September 2018, 16:05 Uhr

Die fünf im Hauptausschuss vertretenen Fraktionen ließen die jüngste Sitzung des Gremiums zu einem kurzen Intermezzo werden. Die meisten Tagesordnungspunkte konnten binnen weniger Minuten abgehandelt werden, so wurde unter anderem die Anschaffung neuer Tablets für die Selbstverwaltung beschlossen. Auch die Modernisierung der Straßenlaternen mit moderner LED-Technik passierte den Ausschuss einstimmig. Diese Maßnahme soll langfristig Strom- und Wartungskosten senken.

Eine weitere Investition, zu der sich alle anwesenden stimmberechtigten Politiker einigen konnten, sind die Wende-Bretter für die Uetersener Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle. Diese Bretter sind für Schwimmwettbewerbe nötig, um den Anforderungen des Reglements gerecht zu werden und den Schwimmern zu ermöglichen, sich von den Brettern abzustoßen. Die Kosten dieser Investition belaufen sich auf 35 000 Euro, wobei die Möglichkeit besteht, vom Kreis Fördermittel zu erhalten. Anne-Christin Speichert (SPD) mahnte hierbei an, dass im Gesetzestext die Beteiligung von Jugendlichen an derartigen Entscheidungen fest verankert sei. Da es in Uetersen derzeit keinen Jugendbeirat gebe sei es die Pflicht der Politik in Uetersen, für künftige Investitionen, die die Jugend betreffen, eine Lösung zu finden, junge Menschen in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen.



CDU sagt Nein zum Nachtragshaushalt





Der Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung für das laufende Jahr wurde von SPD, FDP, Grünen und BfB beschlossen, lediglich die CDU stellte sich mit ihren Nein-Stimmen gegen diesen Erlass. CDU-Mitglied Michael Reibe sagte, dass seine Fraktion hier noch Handlungsbedarf sehe.

Als gute Mitteilung konnte Hauptausschuss-Vorsitzender Andreas Stief (CDU, Foto) dem versammelten Gremium mitteilen, dass die Stadt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung keine weiteren Sparmaßnahmen benennen müsse, da die finanzielle Lage durch Finanzprüfer als positiv beurteilt worden sei. „Dies ist der Ertrag aus der guten Zusammenarbeit aus Politik, Verwaltung und Selbstverwaltung“, dankte Stief allen Anwesenden.