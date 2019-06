International Day an der Uni Kiel

von Rieke Beckwermert

04. Juni 2019, 13:45 Uhr

Kiel | Am Donnerstag, 13. Juni, findet in diesem Jahr auf dem ganzen Campus erstmalig der „International Day“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) statt. In Vorträgen, Workshops und Aktivitäten werden die internationalen Aspekte auf dem Campus sichtbar gemacht. Auch interaktive Formate wie beispielsweise ein Poetry Slam oder Improvisationstheater stehen auf dem Programm, das zum Zuhören, Staunen und Mitmachen einladen soll. Der International Day hat auch das Ziel, Auslandsaufenthalte zu fördern, internationale Gäste nach Kiel zu holen und Raum für Begegnungen zu schaffen. Der Eintritt ist frei.