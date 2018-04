Innenminister kritisiert Praxis des Kirchenasyls

von shz.de

02. April 2018, 15:50 Uhr

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU, Foto) sieht beim kirchlichen Umgang mit dem Kirchenasyl erhebliche Mängel. Obwohl sich beide großen Kirchen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Februar 2015 „auf einen besonders sensiblen Umgang mit dem Instrument verständigt“ hätten, erwecke „die Praxis in der jüngeren Vergangenheit nicht nur in Schleswig-Holstein den Eindruck, dass dies nicht von allen Gemeinden verinnerlicht wurde“, sagte Grote der Tageszeitung „Die Welt“. Er warb dafür, die damalige Vereinbarung über einen zurückhaltenden Umgang mit dem Kirchenasyl „in der Praxis wieder mit Leben zu füllen“. Dazu stünden erneut Gespräche mit den Kirchen an. Darauf hatten die Länder-Innenministerkonferenz im Dezember 2017 auf Antrag Schleswig-Holsteins angesichts stark gestiegener Zahlen beim Kirchenasyl gedrungen.

Für die Evangelische Kirche in Deutschland allerdings bezweifelte deren Bevollmächtigter, Martin Dutzmann, dass sich die Bundesländer einig seien. Nach Angaben der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche gab es im März dieses Jahres 414 Fälle von Kirchenasyl, die 611 Personen betrafen – eine deutliche Steigerung gegenüber November 2017, als 350 Fälle mit 530 Personen registriert wurden. Ein Jahr zuvor gab es demnach sogar nur 308 Fälle mit 511 Personen.