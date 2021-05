Ingolstadt jubelt – Tränen in Osnabrück

Avatar_shz von Holger Loose

30. Mai 2021, 13:16 Uhr

Osnabrück | Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei vergeblichen Anläufen kehrt der FC Ingolstadt trotz einer 1:3 (1:2)-Niederlage beim VfL Osnabrück in Liga zwei zurück. Und feierte mit wilden Tänzen in der Umkleidekabine das Comeback im Fußball-Unterhaus. Die Schlappe bei den Norddeutschen interessierte nicht, viel wichtiger war das Gesamtergebnis: Nach dem 3:0-Hinspielsieg reichte das Resultat, um im dritten Anlauf in Liga zwei zurückzukehren.

Und während die Sieger in ihrer Umkleidekabine später auf den Tischen tanzten und feierten, flossen beim VfL die Tränen: Osnabrücks Doppeltorschütze Marc Heider hockte gedankenverloren und mit feuchten Augen auf dem Rasen. Auch bei VfL-Coach Markus Feldhoff flossen Tränen. „Wir haben alles versucht, alles rauszuhauen, aber das Gegentor hat uns das Genick gebrochen“, sagte VfL-Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer.

Nach den beiden schnellen Toren von Heider in der 6. und 20. Minute war der Zweitliga-16. auf dem Weg zum verspäteten Klassenerhalt. Mitten hinein in die VfL-Euphorie platzte der Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Filip Bilbija (31.). Etienne Amenyido (81.) gelang nur noch das 3:1 für die Niedersachsen.