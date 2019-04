Boren : Infotafel über Seeadler

Vor dem Landarztcafé in Boren können sich Besucher über die Vögel in der Schleiregion informieren.

von sn

25. April 2019, 14:25 Uhr

Boren | Seit Dienstag weist eine Infotafel vor dem bekannten Landarztcafé in Boren/Lindauhof auf das Vorkommen von Seeadlern in der Schleiregion hin. Die Tafel konnte über Spenden finanziert werden. Café-Betreiberin Sonja Karberg war höchst zufrieden, nachdem die fleißigen Mitglieder des Seeadlervereins, Wolfgang Herda, Erich Leupold und Rolf-Dieter Marten, die Pfosten in die Erde zwischen den Apfelbäumen eingelassen hatten. Die rustikale Umrandung wurde vorab von Rolf-Dieter Marten in Damp gefertigt und passt nun optimal zum Ambiente des schmucken Reetdachhauses und seines idyllischen Außengeländes.

Nun soll an der Hinterseite der Tafel noch ein Nistkasten angebracht werden. Im Café hält Sonja Karberg Infomaterial zu den Seeadlern bereit, und in einer Spendenbox können die Gäste etwas für den Seeadlerschutz spenden, damit der Verein weitere Infotafeln in der Region aufstellen kann.