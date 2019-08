von Tina Jäger

16. August 2019, 14:45 Uhr

Schleswig | Am Donnerstag, 22. August, lädt die Regionalgruppe der „Tibet Initiative“ und Christof Spitz, Vorstandsmitglied und Übersetzer des Dalai Lama, um 19 Uhr zum Info-Abend in die „Düne“, Friedrichstraße 80, in Schleswig ein. Die Texte des verfolgten Autors „Shokjang“ zum Thema „Für Freiheit bereue ich nichts“ werden Gegenstand einer Lesung sein.