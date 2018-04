In Tiefgarage: Paar überfallen

von shz.de

05. April 2018, 15:14 Uhr

Nach einem Überfall auf ein Paar in einer Tiefgarage in Oststeinbek sucht die Polizei nach vier Unbekannten. Die maskierten Täter hatten am Dienstag die 46 Jahre alte Frau und den 26-Jährigen überfallen, als sie gerade ihr Auto verlassen wollten, wie die Polizei gestern in Ratzeburg mitteilte. Die Angreifer schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und nahmen einen Rucksack mit. Danach gelang ihnen die Flucht in einem grünen Kombi. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen.