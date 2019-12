Mainz, Dortmund, Liverpool: Ein Fußballtrainer auf dem Gipfel

Frank Albrecht

30. Dezember 2019, 17:20 Uhr

Am 6. Mai 2019 war der FC Liverpool von dem Traum, nach 14 Jahren wieder die Champions League zu gewinnen, Lichtjahre entfernt. Es war der Tag vor dem Rückspiel gegen den FC Barcelona, der das Hinspiel 3:0 gewonnen hatte. Noch nie in der Geschichte dieses Wettbewerbs hatte es jemals eine Mannschaft geschafft, einen solchen Rückstand in einem Halbfinale aufzuholen.

Doch Trainer Jürgen Klopp saß einen Tag vor dem Match in der Pressekonferenz, er scherzte und lachte und zeigte das berühmte „Kloppo“-Lächeln. Als ein Reporter fragte, was sich im Vergleich zum Hinspiel ändern müsse, antwortete der Coach grinsend: „Das Ergebnis.“ Und lachte über seinen eigenen Witz. Zum Abschied gab er den Reportern und den Fans mit auf den Weg: „Wenn wir es noch schaffen – wunderbar. Wenn nicht, dann lasst uns wenigsten schön scheitern.“

Sie schafften es, und es war ein Spiel wie ein Naturereignis. 4:0 gegen Barcelona, der ganze Kontinent staunte über diese Mannschaft und ihren Trainer. In Liverpool lieben sie ihn seit jenem Fußball-Wunder mehr denn je. „In Klopp we trust“, steht auf Transparenten im Stadion an der Anfield Road.

So war es in Mainz, wo er im Frühjahr 2001 vom Spieler zum Trainer befördert wurde, die letzte Rettung im Abstiegskampf. So war es in Dortmund, wo er 2009 die sportlich ins Mittelmaß und wirtschaftlich schwer angeschlagene Borussia übernahm. Mainz brachte er in die Bundesliga, Dortmund führte er zu Meisterschaft, Pokalsieg und ins Champions League-Finale.

Doch es ist nicht nur das Ergebnis, sondern das Erlebnis. Klopps Fußball ist aufregend und mitreißend wie ein gutes Rockkonzert, es lebt und bebt, wenn seine Mannschaften spielen. „Ich mag, wenn’s kracht“, heißt der Titel seiner Biografie.

Sein Optimismus steckt an, sein Humor macht ihn sympathisch, seine Empathie ist glaubwürdig. Und Jürgen Klopp hat keine Angst, jedenfalls nicht beim Fußball. Er fürchtet sich nicht vor der Niederlage und vor keinem Gegner. Er hat keine Angst vor der Entlassung (und ist auch noch nie rausgeflogen). Er geht in jedes Spiel, um es zu gewinnen – und nicht, wie viele Kollegen, um es nicht zu verlieren.

Für ihn ist Fußball ein Spaß, eine Freude – ein Spiel. Alle, die ihn noch aus Mainz kennen, beschwören, dass er sich als Mensch, als Typ und als Kumpel kaum verändert hat auf seinem atemberaubenden Weg nach oben.

Auch das ist: typisch Kloppo.