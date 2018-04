In der ersten Reihe des Protests

Der einstige Flensburger Oberstufenschüler Volker Rudnik schildert, wie er zum APO-Aktivisten wurde

„Wirklich lange Haare waren das gar nicht“, unterstreicht Volker Rudnik. Aber etwas länger und weniger gezähmt als der damals übliche kurze Fasson-Schnitt schon. Das reichte, um von Lehrerseite den Spruch „Lange Haare – kurzer Verstand“ zu kassieren, als Rudnik irgendeine Frage im Unterricht nicht beantworten konnte. „Ob er das auch über die ausgeprägten Langhaar-Träger Beethoven oder Einstein sagen würde, habe ich meinen Lehrer dann vor der ganzen Klasse zurückgefragt“, erzählt Rudnik.

Von oben herab persönlich verletzt werden, kontern und provozieren: Die Episode am Flensburger Alten Gymnasium aus dem Frühjahr 1968 fasst zusammen, was den damals 19-Jährigen angetrieben hat. Volker Rudnik stand mit in der ersten Reihe, als vor 50 Jahren Oberstufenschüler auf die Barrikaden gegangen sind. „Ich war einer von denen, die den Laden in Gang gebracht haben“, sagt er über die Flensburger Ortsgruppe des „Aktionszentrums Unabhängiger und Sozialistischer Schüler (AUSS)“. Das war die Junioren-Abteilung der Außerparlamentarischen Opposition (APO).



Schulverweis als Quittung





Gerade an den Schulen sah die junge Generation Reformbedarf. Inspiriert zum organisierten Protest fühlten sich Rudnik & Co durch den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS). Der hatte damals die Pädagogische Hochschule in der Fördestadt in Wallung gebracht. Über eine Band, die er mit 15 gründete, hatten sich für Rudnik zudem erste Kontakte zur Anti-Atom-Bewegung und zur links-alternativen Szene aufgetan. Obendrein mischte sich eine biografische Prägung in den Drang zum Auflehnen: Seine Eltern hatten sich früh getrennt. „Und ich musste erleben, wie meine Mutter als Alleinerziehende schikaniert und geächtet worden ist“, schildert Rudnik. Das hat ihn früh kritisch gemacht gegenüber gesellschaftlichen Konventionen.

„Es war dieser Kommandoton“, antwortet der heute in Flintbek lebende Zeitzeuge, wenn er zusammenfassend beschreiben soll, was für ihn an der Schule nicht stimmte. Er spricht von Lehrern, die selbst ältere Schüler an der Backe gekniffen hätten bei der Weigerung, auf dem Flur ein Stück Papier aufzuheben. Von Paukern, die Schlüsselbunde und Kreidestücke durch den Raum fliegen ließen. Von 16-Jährigen, die ins Klassenbuch eingetragen wurden, wenn sie beim Küssen auf offener Straße gesehen worden waren. Von der Ablehnung einer Schüler-Raucherecke für Über-16-Jährige, obwohl sich die Lehrer selbstverständlich mit Glimmstängeln durchs Gebäude bewegten. Von einem „Schulsprecher“, der nicht autonom durch Gleichaltrige gewählt wurde, sondern nur im Benehmen mit der Schulleitung inthronisiert wurde. Und dann waren da die Widersprüche im großen Maßstab: „Volljährigkeit und Wahlrecht gab es erst ab 21 – aber der Staat hatte kein Problem, uns schon früher zur Bundeswehr einzuziehen“, nennt Rudnik ein Feld des Protests. Oder der Streit um die obligatorische Teilnahme aller Schüler am Gottesdienst zum Reformationstag. „Warum eigentlich, wo man doch schon ab 14 religionsmündig ist?“, fragten Rudnik und seine AUSS-Mitstreiter. Und zwar vor großem Publikum Minuten vor Beginn des Reformationsgottesdienstes am 31. Oktober 1968 in der St. Marienkirche. „Da wurde die Polizei gerufen“, erinnert sich der Ex-Aktivist, dem der Auftritt ein Verfahren der Staatsanwaltschaft einbrachte.

Der große Auftritt: Das war ein konstitutives Element der Revolte, und das lag Rudnik: Wiederholt rief er auf dem Schulhof per Megafon zu Demos gegen den Kriegseinsatz der USA in Vietnam auf – und dazu, im Unterricht darüber zu diskutieren. Solche Debatten versuchten Rudnik und seine Freunde Paukern auch abzupressen, indem sie „Sit-Ins“ vor dem Lehrerzimmer abhielten. Mal 15, mal bis zu 30 Jugendliche saßen da bewusst im Weg. „Auch kam es vor, dass wir einfach mal in Klassen reingegangen sind“, zählt Rudnik eine weitere AUSS-Taktik auf.



Leben in der „Kommune“





Ein Jahr vor dem Abi wechselte der Rädelsführer auf Drängen der Schulleitung auf die Goetheschule, das zweite Jungen-Gymnasium der Stadt. Der Auflage, „sich dort politisch nicht mehr hervorzutun“, vermochte der Pennäler aber nicht treu zu bleiben. Nicht zuletzt wegen einer „Rangelei“ mit einem Lehrer im Streit um das wieder mal mitgebrachte Megafon kam es zum Bruch. Mit der Begründung, dass „der ordnungsgemäße Ablauf des Unterrichts nicht mehr gewährleistet sei“, flog Rudnik kurz vor Weihnachten 1968 von der Goetheschule.

Da lebte der junge Mann schon nicht mehr bei der Mutter, sondern in Flensburgs größter „Kommune“, einer WG des harten 68er-Kerns am Südermarkt. Im einstigen Warenlager eines Papierhandels verfügte die sogar über einen Versammlungsraum, wo bis zu 50 Leute sich über Sexualtheorie, Marx und Mao, Sinn und Unsinn bewusstseinserweiternder Drogen und vieles mehr, was 1968 die Welt bewegte, die Köpfe heißredeten. Finanziell hielt sich Rudnik als Gitarrist der Band „Foot Tapper“, einer festen Größe der regionalen Musik-Szene, über Wasser. Einige der vielen Gäste versuchten, Rauschgift einzuschleppen. „Es gab wirklich Leute, die glaubten, dass das zur Revolution dazugehört“, erinnert sich der Ex-Kommunarde. „Ich habe mich immer vehement dagegen gewehrt – und musste mich dafür als Stalinist beschimpfen lassen.“

Später studierte er an der Kieler Fachhochschule für Sozialwesen und kümmerte sich als Sozialpädagoge in Diensten der Landeshauptstadt um Beschäftigungsprojekte für Langzeitarbeitslose ebenso wie um Heimerziehung. Seine letzten 20 Dienstjahre war Rudnik Personalratsvorsitzender der Kieler Stadtverwaltung – ein Posten, auf dem man qua Amt kämpfen und der Inhaber indirekt an seine frühen Jahre anknüpfen konnte.

„Ich war ein Querkopf und habe vielen Leuten keine Freude gemacht“, bekennt der heute 70-Jährige über seine 68er-Zeit. Selbstkritisch räumt er ein, „dass wir gegenüber unseren Gegnern sehr locker mit Begriffen wie Faschisten und SS-Schergen waren.“ „Nicht witzig“ findet er auch, „dass man sich bei Straßen-Demos irgendwann auch mal gegen rabiate Polizisten wehren musste. Immerhin kamen wir ja aus der Friedensbewegung.“ Umgekehrt meint er: „Ohne Eskalation hätten wir weniger bewirkt.“





