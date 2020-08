In 424 Gemeinden reift schnelles Internet heran

An vielen Ecken Schleswig-Holsteins rollen bereits die Bagger: Bis Ende 2022 sollen 62 Prozent der Haushalte Glasfaserleitungen vor der Tür haben

09. August 2020, 18:43 Uhr

Kiel | In Schleswig-Holstein sind derzeit so viele Projekte zum Glasfaserausbau im Werden, dass bis Ende 2022 62 Prozent aller Haushalte erreicht werden. Das sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) unserer Zeitung. Die Bagger rollen für das schnelle Internet aktuell in 139 Gemeinden. In 285 weiteren Gemeinden läuft laut Wirtschaftsministerium „die konkrete Ausbauplanung“. In 638 Städten und Gemeinden befinden sich Glasfasernetze bereits in Betrieb. Ihre Länge beträgt 15 300 Kilometer. In etwa noch einmal dieselbe Länge kommt durch die zusätzlichen Projekte hinzu. Sie verteilen sich überwiegend auf Gemeinden mit größerer Fläche als die bisher schon versorgten.

„Natürlich gibt es immer mal auch Probleme beim Ausbau“, räumt Buchholz ein. „Im Vergleich zu allen anderen deutschen Flächenländern“ findet er das Tempo in Schleswig-Holstein jedoch „atemberaubend“. „Gelungen ist dies in einer konzertierten Aktion“, betonte der Minister. Unternehmen – darunter viele regionale Anbieter wie etwa Stadtwerke – zählt er genau so dazu wie die Kommunen, das Breitbandkompetenzzentrum, die Investitionsbank und die Landespolitik. Die Rolle seines eigenen Ressorts versteht der Liberale als „Strategiegeber“.

Bisher werden im nördlichsten Bundesland 44 Prozent der Haushalte von Glasfaser erreicht. Das bedeutet, dass die Leitungen direkt bis ans Gebäude führen. Im Durchschnitt der deutschen Flächenländer ist dies vier Mal seltener der Fall als im „echten Norden“, nämlich bei nur gut zehn Prozent. Nicht jeder betroffene Hausstand oder sein Vermieter allerdings nutzt die Möglichkeit: Tatsächlich an Glasfaser angeschlossen sind in Schleswig-Holstein nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 34 Prozent aller Hausadressen.

Beispiele für größere Städte, in denen derzeit Breitband verlegt wird, sind etwa Neumünster und Schleswig. Allerdings will sich Ersteres bis 2024, Letzteres sogar zehn Jahre bis zur Komplettversorgung Zeit lassen. Als herausragend großes ländliches Gebiet, das derzeit Glasfaser nach vorne bringt, nennt das Wirtschaftsministerium den Breitbandzweckverband Dithmarschen. Auch dort lautet das Ausbauziel 2024. Die vergleichsweise kleinen Kreise Steinburg und Herzogtum Lauenburg haben bereits nahezu eine Komplettabdeckung erreicht.

Die größten Sorgenkinder beim Online-Zugang sind 286 überwiegend sehr ländliche Gemeinden: Sie sind durch die Deutsche Telekom mit einer Internet-Geschwindigkeit von weniger als 50 Megabit pro Sekunde versorgt. Weiße Flecken finden sich im Norden und der Mitte des Landes weitaus mehr als im Süden. Teile von Angeln und Schwansen, der Dänische Wohld sowie der Raum südwestlich von Rendsburg sind Beispiele dafür.

Weil in schwächer besiedelten Gegenden ein Glasfaserausbau Unternehmen wirtschaftlich als nicht attraktiv genug gilt, kommt die Zukunftstechnologie nur mit öffentlichem Geld in die Fläche: 191,7 Millionen Euro aus dem Breitbandförderprogramm des Bundes sind bisher nach Schleswig-Holstein geflossen. Laut Landesregierung ist das überproportional viel. Grund sei, dass Anträge aus dem Norden beim Bund wegen der interkommunalen Ansätze und dem Ehrgeiz, Leitungen bis an die Gebäude zu führen, gepunktet hätten.

Das Land stellt mit 165 Millionen Euro noch einmal einen fast ähnlich großen Betrag zur Verfügung. „Damit ist der Glasfaserausbau in allen förderfähigen Bereichen Schleswig-Holsteins bis 2025 ausfinanziert“, sagt Buchholz. Vielfach haben die Kommunen Breitbandzweckverbände gegründet, um den Ausbau in größeren Teilregionen zu wuppen. Ziel des Landes sei es, Ende 2025 „weitgehend allen Haushalten die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses zu bieten“.

Je mehr der ländliche Raum nun nach längerer Hängepartie aufholt, desto mehr könnten mittelfristig Teile der städtischen Regionen negativ auffallen. Noch ist dort zwar durch Netze der Deutschen Telekom mit VDSL-Supervectoring und HFC-Netze von Vodafone eine für den normalen Privatnutzer ausreichende Bandbreite vorhanden. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass dies in den nächsten Jahren nicht mehr ausreicht, weil im Zuge der Digitalisierung Haushalte immer größere Bandbreiten nachfragen werden. Dem lässt sich allein mit Glasfaseranschlüssen am Gebäude selbst einigermaßen unbegrenzt nachkommen. Da sich die Ansprüche der Nachfrage ändern dürften, sagt Buchholz: „Die Landesregierung geht davon aus, dass in den Städten in den nächsten Jahren eigenwirtschaftlich ein Glasfaserausbauprozess einsetzt, damit sie nicht schlechter als der ländliche Raum versorgt sind.“ Eine direkte Förderung durch das Land sei auf Grund beihilferechtlicher Vorgaben der EU-Kommission derzeit nicht möglich.

Als häufige praktische Hürde beim Verlegen der Glasfaser-Rohre erweist sich nach Erfahrung des Wirtschaftsministeriums, dass bei verschiedensten Behörden eine „große quantitative Anzahl zusätzlicher Genehmigungsanträge erforderlich ist. „Dies betrifft etwa die Deutsche Bahn bei Bahnquerungen, die Wegebaulastträger beim Wegerecht, den Landesbetrieb für Küstenschutz bei Bauten an Deichen oder den Kampfmittelräumdienst, wenn es einen Verdacht auf Munitionsreste gibt“.

Zusätzlich sei zu beobachten, dass auch Planungsunternehmen an Kapazitätsgrenzen kämen und auch dadurch Verzögerungen einträten. Auch juristische Stricke hat es gegeben: So haben die Breitbandzweckverbände Steinburg, Schlei-Ostsee und Hüttener Berge auf eine eigentlich zugesagte Förderung durch den Bund verzichtet. Die Projekte hatten ihr Ausschreibungsverfahren bereits vor Start des Bundesförderprogramms gestartet. Deshalb konnten sie vom Bundesprogramm zur Ausschreibung aufgestellten Regeln nicht mehr berücksichtigen. Formal hätten sie deshalb dir Rückzahlung von Fördergeld riskiert.





Welche Unternehmen bieten wo eine Internetversorgung von mehr als 30 Megabit pro Sekunde an? Einen Überblick darüber verschafft eine interaktive Karte des Breitbandkompetenzzentrums Schleswig-Holstein. Karree-scharf ist die Situation dort für alle Gemeinden und Städte dargestellt: www.meernetz.sh