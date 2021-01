Impfstatus Pflegeheime

Avatar_shz von lie

13. Januar 2021, 16:40 Uhr

Schleswig | Seit dem 27. Dezember wird in Schleswig-Holstein geimpft. Oberste Priorität haben dabei ältere Mitmenschen und das Pflegepersonal, beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen. Während eine Einrichtung nach der nächsten Corona-Ausbrüche und wenig später häufig auch Todesfälle zu beklagen hat, warten Bewohner und Mitarbeiter in Schleswigs Pflegeeinrichtungen weiter auf die Impfung. Termine sind noch nicht in Sicht.

Sven Roßmann von der Stiftung Diakoniewerk Kropp ist für die Anmeldung zur Impfung der Bewohner in den Pflegeeinrichtungen zuständig. Unter anderem betreibt die Stiftung das Feierabendhaus, das Alten- und Pflegeheim Am Rathausmarkt und das Pflegeheim Zum Öhr. Zusammengenommen zählen die drei Einrichtungen 118 Plätze für Bewohner und rund 85 Mitarbeitende in der Pflege. „Die Bewohner unserer Einrichtungen sind alle für die Impfungen angemeldet, jedoch warten wir noch auf einen Termin.“ Die Stiftung betreibt weitere Alten- und Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein. Ihre Heime im Westen Schleswig-Holsteins seien bereits einen Schritt weiter: „Die Bewohner und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen an der Westküste sind alle bereits geimpft.“ In Schleswig und dem Kreis Schleswig-Flensburg, aber auch in Eckernförde wisse man noch nicht, wann es soweit sein wird.

Zuständig für die Vergabe der Impftermine für Pflege- und Altenheime ist die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein. „Dass Einrichtungen in einigen Regionen bereits durchgeimpft sind, während sie in anderen Regionen noch keinen Termin haben, kann verschiedene Gründe haben“, sagt Marius Livschütz, Pressesprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel. Zum einen richte sich die Kassenärztliche Vereinigung nach den Landesvorgaben: Regionen mit hohen Inzidenzwerten werden bei der Terminvergabe zuerst berücksichtigt. Plus: Einrichtungen für Menschen mit einer Demenzerkrankung haben ebenfalls Priorität.

Zum anderen müsse die Kassenärztliche Vereinigung die Route für die mobilen Impfteams strategisch sinnvoll planen und mit den Anfragen abstimmen. Dabei spiele die Menge des noch verfügbaren Impfstoffes ebenso eine Rolle wie die geografische Lage der Einrichtungen. Mit anderen Worten: Schleswig-Flensburg war einfach noch nicht an der Reihe, weil andere Regionen eine höhere Inzidenz hatten. Oder die Menge des verfügbaren Impfstoffes passte dort zu der Zahl der angemeldeten Impfinteressenten in den Heimen, die auf den Routen der mobilen Impfteams strategisch sinnvoll abgefahren werden konnten.

An der Impfbereitschaft in den Einrichtungen, für die Sven Roßmann zuständig ist, scheint es auf jeden Fall nicht zu liegen. Sie sei insgesamt hoch – auch beim Pflegepersonal. „Momentan wird viel darüber geredet, dass die Impfbereitschaft der Mitarbeiter in der Pflege niedrig sei, das kann ich so jedoch nicht bestätigen.“ Inzwischen könne das Pflegepersonal gemeinsam mit den Bewohnern geimpft werden, so Roßmann. Das vereinfache vieles, weil sie nicht jeder einzeln einem Termin hinterherjagen müssten. Trotzdem stehe es ihnen natürlich frei, sich selbst zu bemühen. Deshalb habe er auch keine konkrete Zahl, die genauen Aufschluss über die Impfbereitschaft geben könnte. Zumal das Pflegepersonal auch nicht verpflichtet sei, ihm eine grundsätzliche Impfbereitschaft kundzutun. Was Roßmann aber sagen könne: „Das gesamte Pflegepersonal ist mit einer Bescheinigung ausgestattet, die sie der ersten Impfkategorie zuordnet.“ Damit stehen sie ganz oben auf der Liste und können sich impfen lassen. Nur Termine stünden nun noch aus.