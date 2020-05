von Margret Kiosz

19. Mai 2020, 11:44 Uhr

Nürnberg/Kiel | Die Corona-Krise zeigt bislang noch keine negativen Auswirkungen auf den Markt für Bestandswohnungen. Die Immobilienpreise steigen weiter: Eine aktuelle Auswertung der Internetplattform Immowelt zeigt: in 45 von 60 untersuchten Großstädten steigen die Kaufpreise seit Ende des vergangenen Jahres, zum Beispiel auch in Lübeck. Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmeter (Baujahr 2016 oder älter) waren in den ersten vier Monaten 2020 verglichen mit den letzten vier Monaten 2019 um sechs Prozent teurer. Im Schnitt wurden 2820 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Bundesweit werden derzeit im Mittel 4220 Euro für den Quadratmeter verlangt. „Wie stark die Corona-Krise letztendlich die Immobilienmärkte beeinflusst, wird sich erst in einigen Monaten zeigen“, meint Cai-Nicolas Ziegler, Chef der Immowelt AG. Die aktuell schrittweise Aufhebung des Lockdowns spreche aber eher dafür, dass die Immobilienbranche wieder durchstarte und die schon jetzt gestiegene Nachfrage die Preise weiter ankurbeln werde. In den größten deutschen Städten steigen die Preise zwar weiter, allerdings aufgrund des hohen Preisniveaus nicht mehr so stark. Hamburg weist sogar einen leichten Rückgang von einem Prozent auf jetzt 4600 Euro pro Quadratmeter aus auf. Alexander Blazek vom Eigentümerverband Haus &Grund Schleswig-Holstein warnt jedoch davor, die Immowelt-Zahlen überzubewerten. „Statistiken sind nur bei einer großen Fallzahl aussagekräftig.“ Darüber schweige die Analyse wohlweislich. Zudem lägen ihr keine Kaufpreise zugrunde, sondern nur Angebotspreise. „Das heißt, wenn die Anzeige schon vor der Corona-Krise geschaltet worden ist und weiter online bleibt, ändert sich der Preis auch nicht“. Daraus Rückschlüsse zu ziehen, hält Blazek für fahrlässig. Trotzdem: Immowelt-Chef Ziegler glaubt, „dass der Wohnimmobilienmarkt keine großen Schäden davontragen wird. Der Drang nach Wohneigentum bleibe unverändert. Eine große Menge an Zwangsversteigerungen werde in diesem Szenario nicht erwartet.