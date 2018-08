Schleswig-Holstein : Immer weniger Steuersünder zeigen sich selbst an

Seit 2010 kassierte das Land mehr als 230 Millionen Euro durch Nachversteuerung

von Dieter Schulz

28. August 2018, 11:39 Uhr

Aus mehreren Hundert sind ein paar Dutzend geworden: Die Zahl reuiger Steuerhinterzieher ist in Schleswig-Holstein weiter zurückgegangen. Gingen 2014 noch 1550 Selbstanzeigen bei den Finanzbehörden ein, so waren es im vergangenen Jahr nur noch 571. Bei den Steuersündern mit Vermögen im Ausland waren es 2014 noch 571, im Vorjahr gerade 45.

„Der große Boom der Selbstanzeigen ist offenbar vorüber. Meine Hoffnung, aber auch meine Erwartung ist, dass hinterzogene Steuergelder aus Schweizer Tresoren und Steueroasen inzwischen gemeldet wurden“, bewertet Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) die Zahlen. „Das wäre eine gute Nachricht, denn jeder Euro, der den Weg in die schleswig-holsteinische Steuerkasse gefunden hat, kommt direkt den Bürgerinnen und Bürgern zugute, und davon bezahlen wir Lehrkräfte, Polizisten und Krankenhausbau“, so die Ministerin, die zugleich ankündigt, unabhängig von den aktuellen Zahlen auch weiterhin auf allen Ebenen dafür Sorge zu tragen, dass Steuersünder überführt würden.

Denn die Nachversteuerung der versteckten Vermögen lohnt sich für das Land immer noch. 2017 flossen über vier Millionen Euro in die Landeskasse, im Jahr zuvor knapp 13,5 Millionen Euro – allein durch die Selbstanzeigen aufgrund der Diskussion über Daten-CDs, die den Finanzbehörden zum Kauf angeboten wurden. Allerdings: Auf dem Höhepunkt der Debatte 2014 wurden Einnahmen aus Kapitalvermögen im Ausland bzw. solche Vermögen betreffende Erbschafts- und Schenkungssteuer in Höhe von knapp 105 Millionen Euro gemeldet. Damals flossen durch die nachträgliche Versteuerung knapp 33,6 Millionen Euro in die Landeskasse, ein Jahr später waren es immerhin noch 22,5 Millionen.

Seit 2010 kamen insgesamt 7515 Selbstanzeigen zusammen, davon 2143 mit Bezug auf Kapitalanlagen im Ausland. Bei letzteren belief sich die Summe der nacherklärten Einnahmen auf fast 390 Millionen Euro. Die Steuermehreinnahmen betrugen mehr als 230 Millionen Euro.