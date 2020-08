Immer mehr Härtefälle

Kommission sieht seit 2015 stetig steigenden Trend / Fast die Hälfte der Flüchtlinge hat Erfolg

von Kay Müller

21. August 2020, 20:20 Uhr

Kiel | Es hätte für ihn zu Ende sein können. Doch weil ein Pakistani in Schleswig-Holstein bleiben will, wendet er sich im vergangenen Jahr an die Härtefallkommission im Innenministerium. Denn er hat sich seit seiner Ankunft in Schleswig-Holstein vor viereinhalb Jahren etwas aufgebaut. Er hat Deutsch gelernt, an einem Projekt gegen den Fachkräftemangel teilgenommen. Seit drei Jahren hat er einen Job und braucht keine staatliche Unterstützung mehr. Der Mann hat Glück: „Insgesamt suspendieren die sehr gelungene Integration auf allen Ebenen die üblicherweise geforderte Aufenthaltsdauer von mindestens fünf Jahren, so dass ein Härtefallersuchen an das Innenministerium gerichtet wurde“, heißt es in schönstem Beamtendeutsch im neuesten Bericht der Härtefallkommission des Landes für 2019.



Mehrzahl der Anträge wird abgelehnt







Die meisten sind schon länger in Deutschland





Der Pakistani ist kein Einzelfall. „Seit dem Jahr 2015 ist ein Trend deutlich ansteigenden Zahlen von Anrufungen erkennbar“, heißt es in dem Bericht. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Fälle um 18 Prozent auf 126 an. Insgesamt waren 219 Menschen davon betroffen. In 56 Fällen hatten die Betroffenen Erfolg, 70 wurden abgelehnt. „Die prozentuale Verteilung der Entscheidungen entspricht im Wesentlichen der des Vorjahres. Die Quote der positiven Abschlüsse mit rund 45 Prozent im Jahr 2018 und und 44 Prozent im Jahr 2019 ist insgesamt nahezu identisch“, heißt es in dem Bericht des Innenministeriums, in dem die Härtefallkommission angesiedelt ist. Zum Vergleich: 2013 musste die Kommission noch 36 Fälle bearbeiten, von denen 81 Menschen betroffen waren.In der Kommission sitzen Vertreter von Glaubensgemeinschaften, Flüchtlingsinitiativen und Behörden, die immer dann angerufen werden, wenn Flüchtlinge sich aus persönlichen oder humanitären Gründen besonders benachteiligt fühlen. Laut Bericht betreffen 80 Prozent der Fälle Erwachsene, die schon länger in Schleswig-Holstein sind und eine „hohe und/oder langjährige Integrations- und Teilhabeentwicklung“ vorweisen können. Der zweitwichtigste Grund war im vergangenen Jahr die Trennung von hier lebenden Verwandten.

Ein Viertel der Menschen, die Härtefälle beantragt haben, stammt aus Afghanistan, die Angst vor Abschiebungen hatten. Allerdings hat Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan zurückgeschickt. Die Zahl der Antragsteller aus den Balkanländern geht seit zwei Jahren zurück, weil die meisten Anträge wenig Aussicht auf Erfolg haben, weil sie oft den abgelehnten Asylanträgen ähnelten, also keine expliziten Härten schilderten. „Einzig die Zahl der Anrufung aus Armenien hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.“



Aus Angst den Ausweis nicht vorgelegt





In allen Fällen prüft die Härtefallkommission die Angaben der Antragsteller. Oft fehlen Pässe und Dokumente – und wenn die Integrationsbemühungen der Flüchtlinge, wie die etwa eines Iraners, der seit acht Jahren in Deutschland ist, sich nur auf die Jobsuche beschränken, reicht das nicht aus. Es kann aber auch schneller gehen, wie bei einem Mann aus Somalia, der sich im März 2019 an die Härtefallkommission gewendet hat. Er ist seit fünf Jahren in Deutschland, hat Deutsch gelernt und einen Hilfsjob angenommen. Nun bekommt er die Zusage für einen Ausbildungsplatz. Dafür braucht er einen Ausweis, den er bislang aus Angst vor Abschiebung nie vorgezeigt hat. „Nach einer Vielzahl von Beratungen durch die Geschäftsstelle, aber auch durch die zuständige Zuwanderungsbehörde, gelang es, diese Ängste soweit zu minimieren, dass die notwendigen Identitätspapiere vorgelegt wurden“, heißt es in dem Bericht. Der Mann durfte bleiben.