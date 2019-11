Im Stadtpark: Mann stirbt nach Schießerei mit Polizei

Schwerkrimineller (52) zog Waffe, als Beamte ihn ansprachen / Anwohner zählten mindestens acht Schüsse

Avatar_shz von Eckard Gehm

03. November 2019, 19:05 Uhr

Lübeck | Er hatte vermutlich nur eine Schreckschusswaffe – was die Polizisten in der Dämmerung jedoch nicht erkennen konnten. Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann (52) in Lübeck versuchen Ermittler, den Hergang des Polizeieinsatzes zu klären. Gestern suchten Beamte den Stadtpark mit Metalldetektoren ab. „Wie wollen wissen, wo überall Projektile liegen, prüfen auch, ob noch eine weitere Waffe im Spiel war“, sagte Christian Braunwarth, Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Zum dem Schusswechsel war es am Sonnabend nach einem Notruf gekommen. Ein Vater, der gegen 16.30 Uhr mit seiner kleinen Tochter im Stadtpark unterwegs war, fühlte sich von einem Passanten bedroht. „Der Vater wurde aus der Distanz verbal angegangen“, erklärte der Staatsanwalt. Eine Streife fuhr daraufhin zum Park. Eine Beamtin und ihr Kollege sahen den beschriebenen Mann, sprachen ihn an. Er zog eine Waffe. Über Funk sollen die Polizisten gemeldet haben: „Wir werden beschossen.“ Der Staatsanwalt bestätigt: „Der Mann hat initial auf die Beamten geschossen.“

Eine Anwohnerin berichtet: „Erst fielen sechs Schüsse, dann gab es eine Art Salve, dann noch einmal vier Schüsse.“ Eine andere Nachbarin will hingegen acht Schüsse gezählt haben.

Der Mann flüchtete offenbar in die angrenzende Parkstraße. Dort soll er auf der Terrasse einer Villa zusammengebrochen sein. Er erlag seinen Schussverletzungen, zwei Treffern in den Oberkörper. Eine Scheibe der Villa ist zerborsten. Der Staatsanwalt: „Unklar ist noch, ob der Mann die Scheibe einschlug, um sich in dem Haus zu verstecken oder ob er gegen die Scheibe fiel.“

Der Getötete ist ein mehrfach verurteilter Straftäter. 1989 stand er in Lüneburg wegen mehrerer Raubtaten vor Gericht, 1997 verurteilte ihn das Landgericht Hamburg wegen räuberischer Erpressung und Raubes zu einer zwölfjährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die wurde 2014 unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt. 2017 wurde er dann wegen Betrugs zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt, später auf Bewährung aus der Haft entlassen. „Die Bewährung lief noch, außerdem stand der Verstorbene unter Führungsaufsicht“, sagte der Staatsanwalt. In Lübeck habe es zuletzt ein Verfahren wegen Drogenkonsums gegen ihn gegeben, das aber eingestellt worden sei. Inwieweit der Mann seinen Auflagen, also etwa regelmäßigen Gesprächen, nachgekommen ist, ist unklar. Bei seiner Meldeadresse im Kreis Segeberg wohnte er nicht, auch eine Adresse in Hamburg war falsch.

Laut Staatsanwaltschaft wurde bislang keine scharfe, sondern nur eine Schreckschusswaffe gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Auswertung aller Fakten soll entschieden werden, ob auch gegen die Beamten ermittelt wird. Die Polizistin konnte noch nicht befragt werden, ihr Kollege soll wegen der neuen EU-Richtlinie, die jegliche Vernehmung ohne Verteidiger verbietet, erst mit einem Anwalt sprechen.