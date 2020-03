Im Pflegeheim: 80-Jähriger schlägt Senioren halbtot

Prozess vor dem Landgericht: Angeklagter leidet unter Epilepsie – sein Opfer ist dement

Avatar_shz von Eckard Gehm

11. März 2020, 20:31 Uhr

Kiel | Viele Jahre pflegte sie ihren geliebten Ehemann, dann brauchte sie eine Auszeit, nur 14 Tage sollten es sein. Heidbert B. (80) aus Lütjenburg (Kreis Plön) kam in ein Pflegeheim. Gestern wurde er in Handschellen zur Anklagebank geführt.

Der Prozess vor dem Kieler Landgericht eröffnete Einblicke in einen Komplex der alternden Gesellschaft, zu dem es noch keine Statistiken gibt: gewalttätige Senioren.

Die Staatsanwaltschaft wirft Heidbert B. gefährliche Körperverletzung vor. Ein demenzkranker Heimbewohner war im September 2019 in das Zimmer des Angeklagten gekommen und hatte versucht, ihn aus dem Bett zu ziehen. Heidbert B. schlug ihm einen Blumentopf auf den Kopf – zwei Mal. Beim zweiten Schlag zerbrach der Topf. So griff er nach einer Stehlampe und hieb damit auf den Kopf des dementen Mannes, bis der am Boden liegen blieb. Nach der Tat rief der Angeklagte nach dem Pflegepersonal – damit es seine blutende Hand versorge. Das Opfer hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Und es blieb nicht bei diesem Gewaltausbruch, kurz darauf soll Heidbert B. zwei Pflegerinnen geschlagen und getreten haben.

Der Angeklagte wurde in der Fachklinik Neustadt geschlossen untergebracht. Er leidet an Epilepsie, trägt einen gepolsterten Kopfschutz und sagt zum Richter: „Neustadt ist eine Irrenanstalt, da will ich nicht bleiben. Ich durfte nicht einmal meinen 80. Geburtstag richtig feiern.“ Zur Tat erklärt er nur, dass die Person den Raum nicht verlassen wollte, er sich schnell aufrege.

„Er war Zeit seines Lebens ein liebevoller Vater“, sagt der Sohn des Angeklagten als Zeuge. Doch zwei Unfälle hätten zu tiefen Einschnitten geführt. Als Elektriker für Spezialanlagen sei der Vater von einer Brücke gestürzt. Danach bei einem Autounfall von der Rückbank geschleudert worden. „Der Hirnschädel war geplatzt, seitdem ist mein Vater auf einem Auge blind, auf einem Ohr taub und leidet an Epilepsie.“ Bei Anfällen müsse er fixiert werden, schlage auf das Personal des Rettungswagens ein.

Die Staatsanwältin will wissen: „Hat ihr Vater denn auch mal ihre Mutter angegriffen?“ Der Sohn antwortet: „Dazu möchte ich nichts sagen.“

Das Opfer von Heidbert B. hat überlebt, doch es kann auch anders ausgehen. So erstickte im Februar 2013 ein Demenzkranker in einem Altenheim in Bad Malente seinen Bettnachbarn.

Im Alter können Charaktereigenschaften mutieren: Aus Vorsicht wird Misstrauen, aus Sparsamkeit Geiz, aus Charakterfestigkeit Eigensinn. Demenz führt oft zu emotionaler Labilität und Enthemmung. Aber auch Senioren mit Psychosen oder Schizophrenie, die von psychiatrischen Kliniken aufgrund des Kostendrucks in Alten- und Pflegeheime abgeschoben werden, wenden ihre Aggressivität gegen das Personal, Mitbewohner oder Einrichtungsgegenstände.

Im Malenter Fall wurde eine dauerhafte Unterbringung angeordnet, die nun auch für Heidbert B. im Raum steht. Sein Sohn bittet das Gericht: „Wenn mein Vater untergebracht wird, dann in der Nähe. Damit wir mit ihm weiter ein Familienleben haben.“