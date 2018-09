Eckernförde intern : Im Pausenmodus und klare Linie

Ferien sorgen erneut für Arbeitsunterbrechung. Neue Linie im Bauausschuss.

von Gernot Kühl

21. September 2018, 12:53 Uhr

Die Sommerpause war lange genug – sechs Wochen Stillstand ist viel bei so bedeutenden und dringlichen Großprojekten wie der Nooröffnung, dem Kino-Neubau, der Bahnhofsgestaltung oder der zu Eckernförde passenden Nachnutzung der bis auf die große Aula hoch über den Dächern der Stadt geräumten früheren Willers-Jessen-Schule. Und kaum haben die Ausschüsse und die Ratsversammlung mit der notwendigen Arbeit begonnen und die vielen Neulinge sich eingearbeitet, droht schlappe sechs Wochen später mit den Herbstferien schon die nächste schöpferische Pause von immerhin drei Wochen Länge. Vielleicht sollte im Ratssaal - anders als an den Schulen -, künftig auch in den Ferien durchgearbeitet werden, um den Entscheidungsstau abzuarbeiten und schneller zum Ziel zu kommen.

Die meisten der Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder dürften familiär auch nicht mehr an die Ferien gebunden sein. Manchmal helfen ja ungewöhnliche Maßnahmen.

Der neue Chef des Bauausschusses, Sören Vollert (Grüne) hat schon mal eine gute Figur gemacht, unnötige Diskussionen abgewendet und die Richtung vorgegeben. Das scheint gerade im Bauausschuss vonnöten zu sein, in dem gerne mal lange über Nebensächlichkeiten diskutiert wird und das Ziel aus dem Blick gerät. Vollerts Ansage war klar: Wie die Nicolaistraße gepflastert werden soll, wird nach langem Hin und Her endlich am 29. Oktober entschieden, über den neuen Belag der Kieler Straße hoffentlich in der Sitzung danach.

Vermutlich wird’s teuer: Zwei Millionen Euro sollte der Kämmerer dafür schon einmal reservieren.