Im Norden hoch im Kurs: Urlaub im Ferienhaus

Buchungsanstieg von elf Prozent / Trend geht zu größeren Häusern / Corona verhindert Rekordjahr

von Margret Kiosz

20. Juli 2020, 16:09 Uhr

Kiel | Sonne, Sommer, Urlaub – in diesem Jahr in Deutschland und am liebsten in einem Ferienhaus. Ferienhäuser erfreuen sich schon immer großer Beliebtheit, doch Covid19-bedingt werden sie jetzt noch stärker bevorzugt: Denn sie liegen in der Regel etwas abseits von überfüllten Orten, häufig mitten in der Natur und Abstandsregelungen können leichter eingehalten werden.

„Wir stellen einen klaren Trend hin zum Ferienhaus fest“, erklärte gestern die Sprecherin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) in Kiel, Manuela Schütze. Insgesamt seien alle Formen „autarker Übernachtung – wie auch das Camping – sehr gefragt, weil die Leute sich dort sicherer fühlen“. Das zeigen Belegungszahlen an Nord-und Ostsee: In Port Olpenitz an der Schlei ist im Juli und August alles ausgebucht. Die Ferienhausvermittler Belvilla und DanCenter – letzterer ist auch in Schleswig-Holstein sehr präsent – melden einen Buchungsanstieg bei Ferienhäusern und Wohnungen von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beide Anbieter berichten von einem Trend hin zu größeren Häusern, um mit Familienmitgliedern oder Freunden gemeinsam den Urlaub zu verbringen. Durch die schrittweise abgemilderten Beschränkungen ist es in vielen Ländern wieder erlaubt, sich mit 10 bis 15 Personen zu treffen.

Laut Michelle Schwefel, Chefin des Deutschen Ferienhausverbandes, wird kurzfristiger gebucht als üblich. Und die Urlauber richteten ihr Augenmerk stärker auf Ziele, die gut mit dem Auto angesteuert werden können. „Die Reiselust ist da“. Allerdings gebe es regionale Unterschiede. Innerhalb Deutschlands seien Nord- und Ostsee-Region, das Sauerland, die Eifel, der Schwarzwald und Bayern die beliebtesten Reiseziele. Und wer ins Ausland will, sucht sich derzeit laut Schwefel vorrangig Unterkünfte in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich und zunehmend in Kroatien, Ziele die auch ohne Flug erreichbar sind. Hoch im Kur stehe auch Dänemark. Beim „Feriepartner Rømø“, sind alle 320 Ferienhäuser und 80 Ferienwohnungen bis Ende des Monats ausgebucht, und auch für den August gibt es nur noch eine Handvoll freier Ferienhäuser. „Normalerweise kommen 90 Prozent unserer Gäste aus Deutschland. In diesem Jahr sind es nur 73 Prozent“, berichtete in dieser Woche Martin Vestergaard gegenüber dem „Nordschleswiger“.

Während einige Ferienhausanbieter bereits von einem Rekordjahr 2020 schwärmen, warnt Verbandsvorsitzende Schwefel vor Übermut: „Das Sommergeschäft kann die Ausfälle des Frühjahrs nicht kompensieren“. Die durch Corona ausgelöste Stornierungswelle habe ein riesiges Loch in die Kassen der Unternehmen gerissen. Der Verband geht von Einbußen von 1,5 Milliarden Euro für die Zeit von März bis Mai aus. Ein Lichtblick: Gutscheine aus Stornierungen werden derzeit verstärkt für neue Reisen noch in 2020 eingesetzt.