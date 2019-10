Im Norden bleiben die Urlauber am längsten

Schleswig-Holstein hat die höchste Aufenthaltsdauer aller Länder / Mehr Erfolg bei Jüngeren

von Frank Jung

28. Oktober 2019, 21:03 Uhr

kiel | Wer in den Norden kommt, will so schnell nicht wieder weg: In keinem anderen Bundesland bleiben die Urlauber so lange wie in Schleswig-Holstein. Beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer für Ferienreisen in Deutschland 4,7 Tage, so liegt sie im Land der zwei Küsten mit 7,3 Tagen um rund ein Dreiviertel höher. Das ist eine von vielen Erfolgsmeldungen aus dem bisher größten Datenfundus zum Schleswig-Holstein-Tourismus. Die Fachhochschule Westküste in Heide und das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa in Kiel haben ihre bisherigen Analysen über das Urlaubsverhalten im „echten Norden“ verknüpft und im Rahmen einer Meta-Studie neu ausgewertet.

„Die lange Aufenthaltsdauer zeigt, dass unsere Gäste sich hier wohlfühlen“, freut sich die Geschäftsführerin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (Tash), Bettina Bunge. „Lange Aufenthaltsdauern sind das Ziel fast aller Destinationen, so ergibt sich auch eine größere Nachhaltigkeit verglichen mit vielen Kurzreisen.“

Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) wertet den Meistertitel als „Indiz, dass die Gäste mit der Qualität offensichtlich zufrieden sind. Nur, wer weiß, dass er etwas Gutes bucht, legt sich dabei für einen längeren Zeitraum fest.“ Laut Bernd Eisenstein, Tourismusprofessor an der FH Westküste, spielt ein struktureller Grund mit hinein: „Für Schleswig-Holstein sind Reisemotive wie Erholung, Strand und Baden charakteristisch.“ Wer aus solchen Gründen wegfahre, investiere meist mehr Tage als in einen Kultur-Trip. In den meisten anderen Bundesländern spielten Städtereisen eine größere Rolle. Diese seien meist kürzer angelegt und drückten dort somit die Aufenthaltsdauer.

„Großartig“ findet Bunge, dass das Durchschnittsalter der Interessenten an einem Schleswig-Holstein-Urlaub laut Meta-Studie über anderthalb Jahrzehnte konstant geblieben ist – während die Gesamtbevölkerung um 1,2 Jahre gealtert ist. Am stärksten zugelegt haben die 14- bis 29-Jährigen: Ihr Anteil ist zwischen 2004 und 2019 von 17 auf 20 Prozent gestiegen. „Im Land sind viele trendige Aktivitäten entstanden“, erklärt Bunge die Tendenz, „etwa Stand-up-Paddling mit Yoga, oder Hund, Laufen im Watt oder Klettern im Hochseilgarten bei Nacht. Auch viele neue und kreative Unterkunftsarten könnten ein Grund für junge Menschen sein, hierher zu reisen“, sagt Bunge. Begeisterung in dem Alter sei eine „prima Chance zur Kundenbindung“.

Aufpassen muss der Norden bei der Klassikergruppe Familien mit kleineren Kindern. Unter ihnen ist das Interesse binnen 15 Jahren von 14 auf neun Prozent geschwunden. Ihr Bevölkerungsanteil schwand nur um zwei Prozent. „In dem Segment hat es eine erhebliche Internationalisierung gegeben“, sagt Bunge. Sie verweist auf eine gestiegene Konkurrenz durch Pauschalreiseangebote mit Animation für Kinder. Seite 3