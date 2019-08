Im echten Norden angekommen

Mit Fischereimeister Tim Schubert aus Osnabrück ziehen neue Ideen in das Fischhaus am Reinfelder Herrenteich ein

von

14. August 2019, 10:42 Uhr

Reinfeld | Den norddeutschen Akzent und den einen oder anderen typischen Spruch hat Tim Schubert längst angenommen. „Mich hat es schon immer in den Norden gezogen“, sagt er und strahlt über das ganze Gesicht. Der 28-Jährige hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt und im Kreis Stormarn die Reinfelder Teichwirtschaft von Alfred Wenskus übernommen, der die Geschicke an den sieben Teichen der Stadt zwölf Jahre lang gelenkt hat und dem „Neuankömmling“ am Anfang weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht. „Ich bin froh, dass ein junger, kompetenter und engagierter Nachfolger gefunden wurde“, sagt der „alte Hase“, der Tim Schubert selbst als neuen Teichwirt vorgeschlagen hatte.

Und das mit Recht: Denn der frischgebackene Fischereimeister versteht sein Handwerk und ist mit ganz viel Herzblut dabei: „Es ist mein Traumberuf, ich kann mir nichts anderes vorstellen.“ Nach dem Abitur 2014 absolvierte er seine Ausbildung am Starnberger See und schloss 2018 mit sehr guten Noten als Fischereimeister an der Fachschule in Hannover ab. „In den Norden hatte ich schon immer Kontakte. Der Sohn der Teichwirtschaft in Grambek bei Mölln ging mit mir in die Schule“, sagt er. Schubert besuchte diesen oft und lernte so auch „Ali“ Wenskus kennen. Schnell war klar: „Ja! Das mache ich.“ Er unterschrieb die Pachtverträge für zwölf Jahre, möchte aber für immer im „echten Norden“ bleiben.



„Herz in die Hose gerutscht“





Mit dieser Entscheidung sei ein Traum in Erfüllung gegangen. Immer an seiner Seite seine Freundin Elena Krick (24), gelernte Einzelhandelskauffrau, die den „Hofladen“ im Fischhaus führt. „Wir sind hier schon richtig gut angekommen“, sagt sie. Es sei schön, dass die Reinfelder bereits Interesse an den „Neuen“ gefunden und das neu und frisch gestaltete Fischhaus besucht hätten. „Letztens kam sogar jemand und machte mich auf an der Wasseroberfläche treibende Karpfen aufmerksam“, erzählt der Fischereimeister. Da sei ihm schon „das Herz in die Hose gerutscht“. Aber es seien nur wenige Verluste gewesen, die durch die Kälte und den starken Regen im Mai verursacht worden seien. Jetzt sei das Wetter geradezu ideal zum Wachsen.

Jeden Tag macht er seine Kontrollrunde um „seine“ Teiche zum Wohle der Tiere und der Karpfenernte im Herbst. Mit dem jungen Paar ziehen auch neue Ideen in das Fischhaus ein. Im April kaufte Tim Schubert „Brütlinge“ und vermehrte sie. Jetzt sind sie vier bis sechs Zentimeter lang. Als Einjährige möchte er sie im Herbst abfischen. „Wir legen viel Wert darauf, dass wir hier alles selber machen und dafür sorgen, dass es den Tieren gut geht. Wir wollen eigene Fische in Reinfeld produzieren.“ Deshalb hat er auch erstmals bedrohte Gründlinge in die Teiche gesetzt, die er später an Naturschutzorganisationen für natürliche Gewässer verkaufen möchte. Der Laich der bedrohten Fischarten bleibt derweil in den Reinfelder Teichen.

Natürlich wird er das Wappentier – den Reinfelder Spiegelkarpfen – weiterhin in Ehren halten. Aber er setzt zusätzlich auf die Zucht von Hechten, seltenen Weißfischarten, Biotop-Fische und Zander. „Die Reinfelder Teiche sind eine Kulturlandschaft, die für jeden sichtbar und zugänglich ist. Sie dient nicht nur zur Fischproduktion, sondern auch als Biotope für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Artenvielfalt und das bilogische Gleichgewicht müssen erhalten werden“, betont Schubert.

Die Fischwirtschaft leiste einen wichtigen Beitrag, dass dies auch so bleibe, da die Teiche sonst verlanden würden. Daher möchte er die Naturnahrung für seine Schützlinge „ein wenig erhöhen“ und nach jahrelanger Tradition nur Gerste zufüttern – und das mit gutem Gewissen. Das Interesse der Kunden, zum Beispiel am Zander, sei da.



Aufgenommen worden: „Aber sowas von!“





Das Fischhaus am Herrenteich sieht bereits einladend und sauber aus. Dort bereitet Elena Krick selbst gemachte Fischsalate zu, denen sie auch eigene Namen gegeben hat: „Hering in Frühlingskraut“ oder „Apfel-Küst-Lachs“. „Wir haben auch schon den Versuch gestartet, Grillfisch anzubieten – mit Erfolg“, erzählt Schubert. Der Grilllachs wird gut angenommen, hinzukommen sollen noch Wels und Stör. Das Räucherfisch-Angebot wird so bleiben wie bisher: „Dann schauen wir mal, was sonst so läuft.“ Fehlen nur noch die Sitzmöglichkeiten auf der Fischhaus-Terrasse. „Natürlich mit Sonnenschirm“, betont der junge Teichwirt. Gemütlich soll es im Fischhaus sein, zum Verweilen einladen. Freitags gibt es Kartoffelsalat und Fischfrikadellen. „Wir möchten den Laden ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen“, ergänzt die 24-Jährige und hat bereits ein neues Hinweisschild in Form eines Karpfens angebracht. Nach dem Motto: „Wir sind da! Kommt einfach rein!“

Bisher seien sie zufrieden, die Ernte komme ja erst noch. „Es ist schön hier im echten Norden“, sagt der Fischereimeister – wieder ist sein norddeutscher Akzent unüberhörbar. Seine Freundin und er seien hier „richtig“ gut angekommen und herzlich aufgenommen worden: „Aber sowas von!“