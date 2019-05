Im Blätterwald

Auf großen Bannern im Dersauer Eichholz bei Plön werden Literatur-Auszüge präsentiert

dersau | Die Woche der Sprache und des Lesens war der Aufhänger für einen literarischen Parcours durch das Eichholz von Dersau.

Wo schon in früheren Jahren Kunst und ironische Wortakrobatik in das verwunschene Wäldchen am kleinen Ukleisee bei Plön lockte, sind jetzt die Poeten am Zug. Auf dunklen Bannern finden sich hoch in den Bäumen Zitate von Moses über Goethe und Groth bis hin zu Kafka, Ringelnatz und – als regionale Größe: Arne Rautenberg. Ihr verbindendes Thema sind Wald, Natur – und die Liebe. Jetzt kann man selbige bis in den Herbst mit geistigem Futter doppelt erleben. Eine Ausstellung, die auch den gesellschaftlichen Trend, den Wert der Natur wieder bewusster erfahrbar zu machen, aufgreift.

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings belebenden holden Blick; Im Tal grünet Hoffnungsglück ...“. Mit diesen vielgelernten Zeilen Johann Wolfgang von Goethes wird der Rundweg durch den frischbelaubten Wald eröffnet, wenn man den längeren Feldweg Am Ukleiredder hinter sich gelassen hat. Obwohl die dunklen Banner mit weißer Schrift an diesem Ort etwas gewöhnungsbedürftig sind: Ihr Mehrwert wird ziemlich schnell offenbar – erst recht, wenn es bei Sonnenschein im Gegenlicht zu interessanten Schattenspielen durch die dünnen Textfolien kommt.

Letzteres lässt sich um die Nachmittagszeit etwa von einer Sitzbank aus genießen, wo es in einem Text des bekannten plattdeutschen Dichters Klaus Groth heißt: „ ... De Leev is Allens op de Welt, un de is blot bi di!“

Doch werden auch Kontraste gesetzt, etwa mit dem japanischen Haiku-Dichter Yosa Buson: „Wenn sich kein Blatt regt, dann sind sie unheimlich: Die Sommerbäume...“. Solchen und anderen Eindrücken könnte man nachgehen im Sinne eines Textes von Franz Kafka: „In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte.“

Vom Bibelzitat über die deutschen Dichter und Denker bis hin zu dem libanesisch-amerikanischen Dichter und Philosophen Khalil Gibran kann man berühmte und weniger bekannte Verse zwischen den Baumwipfeln lesen.

Monatelang haben die Organisatorinnen Roswitha Richter und Friederike Leiber Gedichte gesammelt, ausgewählt und verworfen, bis sie 25 würdige Texte für die Open-Air-Ausstellung zusammen hatten. Die nächste Frage war, wie die Textauszüge an die Bäume zu bringen wären: einfach auf Zetteln oder auf teuren Plexiglastafeln?

Die Kieler Designerin Anja Kühn hatte dann die Idee mit den Textbannern – ein Kieler Unternehmer finanzierte die großen Transparente. Roswitha Richter trägt auf kluge Weise zur Weiterentwicklung der Idee bei: An einem Baum hängt ein Bücherschränkchen, aus dem man sich kostenfrei mit Literatur bedienen kann – mitten im Wald am Ufer des Kleinen Ukleisees. Daneben hängt ein Wortspiel von Arne Rautenberg: „Pro Test“ mit teils verdrehten Buchstaben – man kann, darf und soll hier gern selbst weiterdenken.





Dersau, Eichholz, Am Ukleiredder. Bis Herbst 2019