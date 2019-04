Im Blätterwald

Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben hat nun ein eigenes Hochglanzmagazin

von shz.de

23. April 2019, 21:14 Uhr

Der Name ist klangvoll: Wohlleben. Was lässt sich damit nicht alles assoziieren. Gutes Leben, Wohlbefinden, Entspannung, Genuss und einiges mehr, was ein angenehmes Leben zum Ziel hat. All das findet der Leser von „Wohllebens Welt“ natürlich in der Natur, die in jedem der Beiträge thematisiert wird. Das Magazin, benannt nach dem Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben, wird vom Verlag Gruner + Jahr herausgegeben. Seit ein paar Tagen lockt es Naturfreunde zum Kiosk.

Es reiht sich ein in verschiedene Personality-Magazine, die der Hamburger Verlag in den vergangenen Jahren auf den Markt gebracht hat – und mit denen er ein gutes Händchen für Themen und Personen, die sich verkaufen lassen, bewiesen hat, wie „Barbara“ und „Dr. v. Hirschhausens stern Gesund leben“. Die Personality-Magazine von Gruner + Jahr warten mit steigenden Umsatzzahlen auf. Wohl auch deshalb ist das erste Heft mit einer Auflage von 110 000 Stück an den Start gegangen.

Der andere Grund für die hohe Auflage liegt sicherlich im Erfolg des Försters aus der Eifel, der seit einigen Jahren mit seinen Büchern eine hohe Auflage erzielt: So stand sein 2015 veröffentlichtes Buch „Das geheime Leben der Bäume“ auf Platz 1 der „Spiegel“-Bestsellerliste für das Jahr 2016, im Jahr darauf kam es noch auf Platz 2.

Ein Großteil seiner Fans wird Peter Wohlleben bestimmt auch in den Zeitschriftensektor folgen. Denn von ihm stammen die meisten Texte des Heftes. Und einige drehen sich auch um ihn: Wie er mit seiner Frau zwei Tage in der Natur verbringt. Wie er gemeinsam mit Waldarbeitern Bäume, Tiere und Wege pflegt. Und zu Beginn natürlich: Wie er aufgewachsen ist und seine Begeisterung für die Natur fand.

Der Mann weiß sich zu verkaufen. Immer wieder gibt es im Heft Hinweise auf seine Bücher, die es beispielsweise für Leser zu gewinnen gibt, die an einer Befragung zum Heft teilnehmen. Abonnenten erhalten eine Emaille-Tasse mit dem Signet von Wohllebens Waldakademie, mit der er Fortbildungen, aber auch Wanderungen und Naturerlebnis-Seminare anbietet.

Die Beiträge des Heftes erweisen sich tatsächlich als interessant. Sie gehen tief rein in die Natur, wenn beispielsweise in „Vom Klang einer Wiese“ erläutert wird, was hinter den Geräuschen steckt. Andere Beiträge widmen sich der Kunst der Vögel, Nester zu bauen, oder geben Einblicke in das Leben von Adlern. Unterstützt wird das Geschriebene durch brillante Fotos – wie bei allen Produkten aus der „Geo“-Redaktion.

Der Verhaltensbiologe Konrad Lorenz (der mit den Gänsen) hat einmal gesagt: „Man liebt nur was man kennt, und man schützt nur was man liebt.“ Diesen Ansatz möchte Peter Wohlleben offenbar auf den 146 Seiten seines Heftes verfolgen, denn er sagt: „Ich versuche die Dinge so einfach und emotional wie möglich zu erklären.“ Manchmal schießt er aber auch über das Ziel hinaus. So behauptet er in einem Beitrag über die entspannende Wirkung des Aufenthaltes im Wald: „…viele Menschen trauen sich nicht, einfach in den Wald zu gehen, ohne Ziel, ohne Plan.“

Dennoch: Mit dem Heft gelingt Wohlleben der Spagat, den er auch mit seinen Büchern vollbringt: Er klärt über Zusammenhänge in der Natur auf und mystifiziert sie zugleich. So zieht er Studien heran, um die heilende Wirkung eines Waldspaziergangs zu untermauern. Gleichzeitig wirbt das Heft auf dem Titel mit Überschriften wie „Wenn uns Bäume gesund flüstern“.

Verkauft wird das Heft, dessen nächste Ausgabe am 14. Juni erscheinen soll, für 6 Euro.