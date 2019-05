Ihre Kindheit legt den Grundstein

Stephanie Lindner ist Autorin des Buchs „Enya Ritter und die Wächter aus Stein“

von Klaus Plath

24. Mai 2019, 12:28 Uhr

Uetersen | Stephanie Lindner ist davon überzeugt, dass ihre Kindheit in Uetersen ihre Fantasie und das Erzählen von magischen Geschichten beflügelt hat. Angeregt durch ihre Tochter Belana hat die 47-Jährige, die mit ihrer Familie in Erding bei München lebt, nun ihr erstes Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Es trägt den Titel „Enya Ritter und die Wächter aus Stein“. Mit Uetersen hat die Geschichte zwar nichts zu tun, aber die Kindheitserlebnisse und Fantasien beim Spielen, die aus dem Fahrradkeller des Wohnhauses an der Hafenstraße ein dunkles Verließ machten, den Fahrstuhl in eine Zeitmaschine umfunktionierten und Langes Tannen als verzauberten Wald mit einem verwunschenen Schloss erscheinen ließen, legten ein bisschen den Grundstein für die Geschichte der 14-jährigen Enya, die auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater in ein Zeitreise-Abenteuer gerät.

Eigentlich sollte das Buch nur für ihre damals 13-jährige Tochter sein, die vor zwei Jahren mit den Worten „Du kannst so wundervoll Geschichten erzählen. Schreib‘ doch mal ein Buch für mich“ den Anstoß zum Aufschreiben und Weiterentwickeln einer Geschichte gab, erzählt Linder bei einem Treffen, als sie jüngst ihre Eltern – sie ist eine geborene Hoffmann - in Uetersen besuchte. Ihre Tochter habe den Leitfaden vorgegeben. „Es sollte die Geschichte eines taffen Mädchens sein, das Abenteuer bei einer Zeitreise erlebt. Einmal angefangen, sprudelte die Fantasie nur so. Und wenn ich mal einen Hänger hatte, motivierte mich meine Tochter und brachte Ideen ein“, beschreibt die Autorin den Werdegang des spannenden Lesespaßes für Kinder ab zehn Jahren und junggebliebene Erwachsene.



Zum Schreiben blieb nur der späte Abend





Da die ausgebildete Bürokauffrau und Diplom-Fremdsprachenkorrespondentin tagsüber in einem Büro beschäftigt ist und auch die Familie Zeit in Anspruch nimmt, blieb zum Schreiben nur der späte Abend. „Manchmal habe ich bis nachts um 1 Uhr gesessen. Aber nicht am Computer. Ich habe alles handschriftlich mit Bleistift notiert. So mache ich das auch, wenn ich zu Geburtstagen kleine Gedichte verfasse“, erläutert Lindner ihre Arbeitsweise. Ein Jahr lang habe sie an der Geschichte geschrieben, sie dann am Computer abgetippt und ihrer Tochter zu Weihnachten 2017 geschenkt. „Meine Tochter war zwischendurch schon immer ganz gespannt, wenn sie etwas lesen durfte. Sie war kritisch, aber auch sehr motivierend. Und so wuchs langsam die Idee, dass es ein Buch werden könnte, an dem auch andere vielleicht Freude haben.“

Lindner nahm Anfang 2018 Kontakt zu einer Lektorin und einer Buchcoverdesignerin auf, gliederte ihre Geschichte in 21 Kapitel, baute Figuren hier und da noch ein bisschen aus und holte sich Tipps für Layout und Formatierungen, die bei der eBook-Variante beachtet werden müssen. Auch im Familien- und Freundeskreis ging das Manuskript von Hand zu Hand. Bis zur Herausgabe des Buches im Eigenverlag verging noch einmal ein Jahr. Seit März kann man nun ihr Buch bei Amazon bestellen oder als eBook herunterladen und die Schülerin Enya auf 368 Seiten bei ihren Abenteuern begleiten: Denn seit ihrem unfreiwilligen Sprung durch das magische blaue Licht ist nichts mehr wie zuvor. Zwischen gestern und heute liegen plötzlich 240 Jahre und dabei will Enya doch nur ihren verschwundenen Vater finden. Ohne die Hilfe des jungen Andres, dem sie begegnet, wäre ihre Situation noch aussichtsloser. Mit seiner Hilfe muss sie einen Mord in der Vergangenheit verhindern, doch es gibt einen Gegenspieler, von dem beide nichts ahnen. Und dann gibt es für Enya noch ein Problem: Wenn man sich in der Vergangenheit verliebt, hat diese Liebe dann eine Zukunft?



Sie arbeitet bereits am zweiten Teil





Lindner arbeitet übrigens bereits am zweiten Teil der Abenteuer von Enya und Andres. Auch wieder mit Bleistift auf Papier, aber nun auch tagsüber. „Meine Fantasie sprudelt nur so. Meine Tochter hat dafür den Stöpsel gezogen, aber der Grundstein dafür wurde durch die magische Kindheit in Uetersen und durch körbeweise Lesefutter aus der Bücherei gelegt“, ist sich Lindner sicher und erinnert sich gern mit einem Augenzwinkern daran, dass ihre Deutschlehrerin in der neunten Klasse an der Gustav-Heinemann-Realschule ihr ans Herz gelegt habe, Schriftstellerin zu werden. Auch Lindner hat einen Rat an die junge Generation: „Kinder und Jugendliche sollten sich in der schnelllebigen Welt ihre Fantasie und Träume bewahren.“