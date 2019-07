IHK-Ausbildertag: Experten und Azubis treffen sich

von Rieke Beckwermert

12. Juli 2019, 11:53 Uhr

Kiel | Wie tickt die „Generation Z“ und wie spricht man sie richtig an? Wie geht man mit schwierigen Azubis um? Beim Ausbildertag 2019, organisiert von der IHK zu Kiel, tauschen sich Ausbildende und Fachleute am Mittwoch, 14. August, ab 9.30 Uhr zur dualen Ausbildung aus. In Workshops werden im Haus der Wirtschaft (Bergstraße 2) neue Ideen und Lösungsansätze für Probleme entwickelt, die im Rahmen der dualen Ausbildung in den Betrieben entstehen können. Um eine Anmeldung bis Montag, 5. August, unter https://events.kiel.ihk.de/ausbildertag2019 wird gebeten. Ansprechpartnerin bei Rückfragen: Solveig Jöhnk, sjoehnk@kiel.ihk.de, Tel.: 0431 5194-255.