Idealgewicht gesucht

Der Bundestag will dünner werden. Doch bei all den Dickmachern scheint erfolgreiches Abnehmen schwierig zu werden, findet unser Autor.

von Julia Voigt

11. Mai 2019, 16:08 Uhr

Auch wenn der Bundestag aus 709 Personen besteht, benimmt er sich manchmal nur wie ein einzelner Mensch. Er macht Vorsätze, die er dann doch nicht einhält. Das Parlament will schlanker werden und packt es nicht. Das Idealgewicht des Deutschen Bundestags sind 598 Abgeordnete, die sogenannte gesetzliche Regelgröße. Sie setzt sich aus 299 direkt gewählten Wahlkreiskandidaten und 299 Listenkandidaten zusammen. Alle sind sich einig, dass die Schlankheitskur dringend nötig ist. Doch wo ein gemeinsamer Wille ist, muss noch lange kein Weg sein.

Nachdem der Bundestag bereits in der vergangenen Legislatur und bei einem Gewicht von 630 Abgeordneten etwas schlanker werden wollte und unter Führung von Präsident Norbert Lammert (CDU) scheiterte, geschah dies nun erneut unter Lammerts Nachfolger Wolfgang Schäuble (ebenfalls CDU). Die Fraktionen konnten sich nicht auf eine Wahlrechtsreform einigen, die nach einer Stimmauszählung weniger Abgeordnete gebiert.



Die Dickmacher des Parlaments sind die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate. Immer dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, werden die anderen Fraktionen mit Ausgleichsmandaten proportional aufgefüllt, bis der gesamte Bundestag wieder das Zweitstimmenergebnis spiegelt. Da fast immer Union oder SPD Direktmandate gewinnen, macht sich dieser Effekt in Zeiten des Siegeszugs kleinerer Parteien (Grüne, FDP, Linke und AfD) besonders bemerkbar.

Zöge man die aktuellen Umfragen heran und leitete daraus die Sitzverteilung ab, landete man gar bei rund 900 Abgeordneten. Bereits jetzt beklagen Parlamentarier, dass die schiere Größe des Bundestags ihre Arbeit erschwere, nach der Wahl 2017 wusste die Verwaltung sogar anfangs nicht, wo sie die vielen neuen Abgeordneten und deren Mitarbeiter noch unterbringen sollte.

Schäuble hatte seinen 708 Kollegen daher einen zweiteiligen Vorschlag gemacht: Der Bundestagspräsident wollte die ersten 15 Überhangmandate nicht mehr ausgleichen und außerdem die Anzahl der Wahlkreise auf 270 reduzieren. Abgelehnt! Besonders geschickt war diese Idee aus dem Munde eines CDU-Mannes eh nicht, da vom Wegfall mehrerer Ausgleichsmandate die Union voraussichtlich am meisten profitiert hätte. Andererseits sperrt sich die Union auch ihrerseits gegen den zweiten Teil von Schäubles Argument – die Reduktion der Wahlkreise – da mehr als 90 Prozent der Mitglieder der Fraktion von CDU und CSU direkt gewählt sind.



Die Unfähigkeit zur Reform in eigener Sache erzeugt Wut. Es liegt nicht nur bei missgünstigen Beobachtern der Verdacht nahe, dass die Abgeordneten nur an sich denken und mit allen Mitteln um ihre Privilegien kämpfen. Besonders gefährlich ist das in einer Zeit, in der Politik sich des Generalverdachts zu erwehren hat, ein von Eliten ausgeübtes Handwerk zu sein, das nicht auf die Interessen der sogenannten kleinen Leute abzielt.

Die Analogie zu erfolglosen Abnehmversuchen beim Einzelnen im Einstieg erfolgte mit Bedacht. Parlamentarier sind keine besseren Menschen. Der Vorteil der repräsentativen Demokratie liegt nicht darin, dass die gewählten Abgeordneten schlauer, weiser und selbstloser als die Bevölkerung wären. Ihr Vorteil liegt darin, dass Politik ein hochkomplexes und professionelles Handwerk ist, das von Menschen in Vollzeit ausgeübt werden muss. Außerdem bieten Parlamente mit ihren Ausschüssen und informellen Runden Raum für Verhandlungen. Über 80 Millionen Deutsche könnten natürlich auch über das Für und Wider von Pendlerpauschalen oder des Ehegattensplittings streiten, doch einen Kompromiss – die meist beste Lösung in Demokratien – könnten sie nicht erzielen. Darin liegt übrigens auch die größte Schwäche von Volksabstimmungen, die den Weg zum Kompromiss verbauen und komplexe Fragen auf Ja oder Nein verengen.



Wenn er aus sich selbst

heraus nicht die Kraft zur Tat findet, hilft durchaus der Druck von außen.



Dass Parlamente sich in eigener Sache schwertun, ist also dem Umstand geschuldet, dass ihre Mitglieder so sind wie ihre Wähler. Bundestagspräsident Schäuble wird den Druck nun erhöhen. „Die Debatte ist am Anfang und nicht am Ende“, sagte er. Unter diesem Druck wird es aber auch zu einer Lösung kommen müssen. Würde in spätestens zweieinhalb Jahren ein Bundestag mit 900 Abgeordneten gewählt, führte sich dieser selbst ad absurdum und würde eine gefährliche Entwicklung vorantreiben. Denn der Versuch einer Wahlrechtsreform fällt in politisch sensible Zeiten.

Beispiel Brexit: Der ist zwar die Folge eines Volksentscheides mit den zuvor beschrieben Schwächen, doch schon vor der letztlich fatalen Abstimmung versäumten es die Profis aus der Politik, den Briten Europa und seine Vorzüge für Großbritannien zu erklären. Dass sie nun daran scheitern, einen geordneten Rückzug aus Brüssel zu organisieren, trägt zu weiterem Misstrauen gegenüber dem Parlamentarismus bei. (Dass es vielleicht gar nicht möglich ist, das Königreich ohne schweren Schaden aus der Europäischen Union zu holen, steht auf einem anderen Blatt.)

In Osteuropa schlägt währenddessen die Stunde der Regierungssysteme, die sich um starke Anführer herum organisieren, die nicht nur Justiz und Medien drangsalieren, sondern auch die Parlamente im Verfassungsgefüge auf eine Art Demokratiedekoration herabstufen möchten.

Bleiben wir also beim Bild des willigen aber schwachen Einzelnen, der abnehmen möchte. Wenn er aus sich selbst heraus nicht die Kraft zur Tat findet, hilft durchaus der Druck von außen – für wen will man denn schließlich schlank sein? Wir tun dem Bundestag und damit unserer Demokratie also einen großen Gefallen, wenn wir das Thema so lange am Kochen halten, bis eine Lösung gefunden wurde. Und die wird es wiederum nur geben, wenn kleine und große Fraktionen aufeinander zugehen – der gute alte Kompromiss ist also wieder gefragt. ●