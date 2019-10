UeNa-Leserkino am 7. November / Heute Karten für die kostenlose Vorstellung im Burg-Kinocenter sichern

Klaus Plath

29. Oktober 2019, 08:15 Uhr

Uetersen | „Ich war noch niemals in New York“ – So lautet der Titel einer Verfilmung des Udo Jürgens-Musicals über eine romantische, turbulente und (un-)freiwillige Kreuzfahrt in die US-Metropole. Der hochkarätig besetzte Spielfilm steht am Donnerstag, 7. November, im Mittelpunkt des 2. Kinoabends dieses Jahres für UeNa-Leser im Burgkino-Center.

Der Abend an der Marktstraße 24 beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Wer an dieser turbulenten Seefahrt als Leser der Uetersener Nachrichten teilhaben möchte, kann sich kostenlose Platzkarten reservieren – so lange der Vorrat reicht. Das ist unter Telefon (0 41 22) 40 08 30 62 89 möglich. Diese Rufnummer ist für die Aktion am heutigen Dienstag, 29. Oktober, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr freigeschaltet. Pro Anruf können maximal sechs Tickets bestellt werden.

Zum Film: Für die erfolgsverwöhnte Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg (Heike Makatsch) steht die Karriere an erster Stelle. Ihre Prioritäten ändern sich jedoch, als ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) einen Unfall mit Gedächtnisverlust erleidet. Die alte Dame kommt ins Krankenhaus. Alles, woran sie sich noch erinnern kann, ist, dass sie noch nie in New York war. Kurzerhand türmt die Seniorin und schmuggelt sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Leinen los, denn jetzt beginnt der Kinospaß für die ganze Familie.

Das UeNa-Leserkino ist eine gemeinsame Initiative der Uetersener Nachrichten im A. Beig Verlag und des Burg-Kinocenters. Zeitung wie Kino pflegen ein inzwischen langjähriges, gutes Miteinander.