„Ich war nie gern in den Bergen“

Reinhard Büscher hat als wohl einziger Schleswig-Holsteiner den Mount Everest bestiegen – und die höchsten Gipfel jedes Kontinents. Wie ein Nordlicht zum Bergsteiger wurde.

von Sina Wilke

28. April 2018, 17:31 Uhr

Es war Leere, in der Reinhard Büscher seine größte Herausforderung fand. Er hatte soeben die Ama Dablam bestiegen, einen der schönsten Berge der Welt. Er hatte zwei Jahre dafür trainiert, der Aufstieg war heftig gewesen, und dann stand er auf 6814 Metern und fühlte – nichts. Der Traum war weg. Und es kam ein „erster Anflug von Traurigkeit.“

Er schaute nun also herum, spürte, wie sich ein Vakuum in ihm breit machte, knipste ein paar Fotos, als sein Auge an etwas hängenblieb: ein Gipfel, höher als alle anderen. Der Mount Everest. Reinhard Büscher dachte: „Vielleicht... warum nicht?“ Und in seinem Kopf begann etwas zu arbeiten, und die Leere zog sich zurück.

Reinhard Büscher, 66, aus Glücksburg, war nie ein Mann der Berge. Aufgewachsen bei Marienhafen in Ostfriesland, studierte er Volkswirtschaft in Paderborn, arbeitete zunächst im Bonner Bundeswirtschaftsministerium und dann in der Europäischen Kommission in Brüssel, bevor er nach seiner Pensionierung vor einem Jahr nach Glücksburg zog.

„Ich war nie gut in Sport, aber immer sportbesessen“, erzählt der Vater einer Tochter. Als Jugendlicher machte er mangelndes Talent beim Fußball durch Fleiß und Ehrgeiz wett. „Ich habe immer länger trainiert als andere und konnte mich quälen.“ So war er zwar nicht schnell, aber extrem ausdauernd – da kam der Marathon schon fast zwangsläufig. Als Student trainierte er ein halbes Jahr – und lief seinen ersten Marathon in 3.45 Stunden. „Ich wollte unter vier Stunden bleiben. Den zweiten wollte ich unter 3.30 laufen.“ Es wurden 3.28.

Die Geschichte von Reinhard Büscher ist eine von Zielen, die zu verfolgen für ihn mehr ist als eine Herausforderung – ihr Erreichen gehört zu seinem Selbstverständnis. Nie wahllos, immer überlegt. Und: Das Gefühl muss stimmen. Dabei entsprangen die gefährlichsten Ziele seines Lebens einem Zufall. Ein Kollege aus seiner Laufgruppe in Bonn wollte einen 7000er besteigen und fragte seinen Freund, den Ausdauercrack Reinhard, ob er nicht mit ihm trainieren wolle. „Wer so lang laufen kann, der kann auch kurz hoch laufen!“

Reinhard Büscher wurde neugierig, ging mit seiner Familie in den Bergen wandern – und mochte es nicht. „Es gab nicht den richtigen Kick“, sagt er. Aber vielleicht auf andere Art...? Und dann tat Reinhard Büscher, was er sein Leben lang getan hat: Eine Idee flog ihm zu – „ich will bergsteigen“ –, er formulierte sie aus und setzte sich ein Ziel. Und dann zog er es durch.



„Es war saublöd,

aber ich wollte da hoch.“

Reinhard Büscher

Er fuhr in die Walliser Alpen, es war 1983, und bestieg ohne jede Erfahrung den Weissmies, einen 4000er. Und siehe da: Er fand es großartig. „In der Dunkelheit raus, den Weg finden müssen, höher steigen, dann kommt der Tag, Nebel steigt auf und man ist über den Wolken ...“, schwärmt Reinhard Büscher, 35 Jahre später, in seinem Wohnzimmer an der Flensburger Förde. Und was machen wir mit dem Rest des Urlaubs?, fragte seine Familie. „Lasst uns doch zum Mont Blanc fahren!“, antwortete Reinhard Büscher. Der Mont Blanc ist mit 4810 Metern der höchste Berg der Alpen, und laut Unfallstatistik der gefährlichste der Welt. Wegen der unberechenbaren Wetterverhältnisse gilt er für Anfänger als ungeeignet.

Ohne Erfahrung, ohne Ausrüstung, schloss sich Reinhard Büscher einer Gruppe an. „Ich hatte überhaupt keine Ahnung“, sagt er. Aber er wusste: Er wollte da rauf. In Knickerbockern und Wollpullover marschierte er drauflos. Bis sein erfahrener Begleiter am Gipfelgrat, der sehr schmal und vereist war, zur Umkehr riet: „Das kann ich nicht verantworten.“ Aber Reinhard Büscher sah das anders. „Nein, ich geh da rauf!“ Dann, sagt Büscher, sind sie hochgegangen, Büscher voran, „und dann waren wir oben.“ Wenn der 66-Jährige darüber redet, klingt es nicht wie eine anstrengende Besteigung, sondern nach einer Geschichte, die erzählt werden muss, weil sie gut ist, weil sie ihn gepackt hat.



„Positives Denken bringt dir nichts, wenn du bei

minus 20 Grad

am Hang stehst.“

War das nicht sehr leichtsinnig? „Es war saublöd, aber ich wollte da hoch.“ Von da an, sagt Büscher, war er Bergsteiger. Nun ging es in jedem Urlaub in die Berge. Büscher kletterte in den Alpen, er bestieg den Kilimandscharo, den Aconcagua und 1994 seinen ersten 8000er. Er scheiterte erstmals an einem Gipfel – wegen eines schlimmen Sturms in Alaska machte er mit Erfrierungen im Gesicht kehrt –, trat kürzer, griff wieder an.

Stand 2009 auf der Ama Dablam. Und sah von dort den Gipfel der Gipfel. Den Everest muss man nicht erklären, sagt Büscher. Er ist der höchste. Es geht nicht darum, ob es Sinn macht hinaufzugehen. Er ist der höchste. Er ist da, er bleibt da, er ist der höchste, jeder weiß es, das erklärt alles. Sechs Monate hatte Reinhard Büscher Zeit, denn für die Besteigung des Everests kommen nur ein paar Tage im Mai in Frage, in dem die extremen Winde inne halten und der eigentlich Unbesteigbare eine Atempause macht.

Die Herausforderung war enorm. Und plötzlich, wenn Reinhard Büscher vom Everest erzählt, klingt es doch nicht mehr so mühelos; spricht er von Erschöpfung und den eigenen Grenzen. Wochenlang akklimatisierte er sich mit seinem Team oberhalb von 5000, dann 6000 Metern, tat wenig oder: nichts. Meist lag er in seinem Zelt, hörte Musik, dachte nicht nach. Denn Denken frisst bloß Energie und nährt Zweifel. „Und positives Denken bringt dir nichts, wenn du bei minus 20 Grad am Hang stehst“, sagt Büscher.

Dann ging es zur Übung immer hoch und wieder runter – 7000 Meter, 7500, 7000, 8300... In 7000 Metern beginnt die Todeszone, die Luft dort oben ist so dünn, dass man sich gar nicht mehr wirklich daran gewöhnen, sondern nur zeigen kann, dass man dieser Qual gewachsen ist. Nach einer Weile „ist es nicht mehr viel, was von einem übrig bleibt“, sagt Büscher. „Eine leere Hülle, aus der man Energie ziehen muss.“ Und der Aufstieg hat noch nicht einmal begonnen. Stattdessen: Eine Lawine, die einen Mann vor seinen Augen tötete, Sturm, Kälte, Aufstiege, Abstiege, Reizhusten, Kopfschmerzen, Warten.

Bis es endlich losging. Sie stiegen über Nacht auf. Um sie herum verschneite, steile Hänge, „es sah brutal aus.“ Eine russische Gruppe blockierte die Fixseile, Büscher kam aus dem Rhythmus, fand ihn wieder, um 6.35 Uhr erreichten sie den Gipfel. Der damals 58-Jährige hielt ein Foto seiner Enkel in die Höhe. Er stand auf dem Dach der Welt und konnte nichts sehen, denn es war neblig, aber das spielt keine Rolle, sagt Büscher. Man geht ja nicht hoch wegen der Aussicht. Man geht hoch, weil man dann oben ist – ganz oben. Der Moment der Euphorie, sagt Büscher, kam schon zwei Stunden vorher, als er merkte: Das schaff ich. Auf dem Gipfel war es Genugtuung, und dann der Gedanke: „Jetzt will ich auch heil runter!“

Geschafft ist oben ja noch nichts, die meisten Menschen sterben beim Abstieg. 20 Minuten blieben ihnen auf dem Gipfel, dann drängte der Erste zum Aufbruch. Langsam. Quälend. „Ich habe mich immer wieder hingesetzt. Ich war nur noch müde“, erinnert sich Büscher. Jedes Mal, wenn er saß, zählte er bis 25. Und dann: wieder aufstehen. Sich zwingen. Nicht sitzen bleiben. Nicht einschlafen. Nicht sterben. Setzen, 25, aufstehen. Setzen, 25, aufstehen – ein Mantra in Endlosschleife. Bei einem Marathonlauf kann man ja aufgeben. Hier nicht. Niemand kann einen retten in dieser Höhe. Man muss sich selbst retten, zurück ins Leben.

Um 18 Uhr erreichten sie die 7000 Meter: in Sicherheit. Reinhard Büscher hatte die letzten 20 Stunden 12 000 Kalorien verbraucht, zwei Riegel gegessen, einen Liter getrunken. Er hatte es geschafft. Schön ist das alles ja nicht. Aber „das Leben beginnt da, wo die Komfortzone endet. Man muss da mal raus“, findet Büscher. „In der Perfektion des Nutzlosen liegt eine tiefere Befriedigung, als an der Oberfläche zu kratzen.“ Deshalb sei die Besteigung des Everest zwar nutzlos, aber nicht sinnlos. Er erinnert sich nicht an die Dutzenden kleineren Berge, die er bestiegen hat. Sondern an die extremen.



„Jeder hat eine

Berechtigung auf den Mount Everest zu steigen. Er gehört keinem.“

An den extremsten von allen wollen sich seit den 80er-Jahren jedes Jahr mehr Menschen erinnern. Den „Gipfel des Selbstbetrugs“ und „banalisiert“ nennt die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner den Everest; dank Leitern, Seilen und Ketten „präpariert von oben bis unten“. Wie andere Profi-Bergsteiger kritisiert er, dass sich wenig erfahrene Hobby-Bergsteiger von Sherpas regelrecht auf den Gipfel hinauftragen lassen. Büscher findet daran nichts Verwerfliches. „Jeder hat eine Berechtigung auf den Mount Everest zu steigen. Er gehört keinem. Die Frage ist nur, wie stolz man selbst darauf ist. Aber das kann jeder nur für sich beantworten.“

Was kommt noch nach dem Everest? „Ich wollte es abrunden“, sagt Büscher. Also erzählte er seine Geschichte weiter, neues Kapitel: Seven Summits – die jeweils höchsten Berge der Kontinente. Im Mai 2015, mit der Besteigung des Mount Denali in Alaska, schrieb er das Ende. Danach „tickte ich noch einige 4000er ab“, wie Büscher sagt, im vergangenen Oktober bestieg er in Nepal einen 7000er – und verschenkte vor Ort seine Ausrüstung. Er spürte: „Das war’s. Es hat sich erschöpft. Es war nicht mehr meine Welt.“

Seine Welt ist jetzt Glücksburg. Zwei Tage nach seinem letzten Arbeitstag sind er und seine Frau Jannette zurück in den Norden gezogen. „Ich möchte verstanden werden und mich nicht als Norddeutscher erklären müssen.“ In Glücksburg fanden sie, so erklärt es der 66-Jährige, offene Menschen, ein inspirierendes kulturelles Umfeld und welliges, anregendes Gelände, in dem „ein Gedanke auch mal hängen bleiben kann“. Und es war „völlig neu, dass man wieder gegrüßt wird und zurückgrüßt.“

Er fährt jetzt Radrennen, und jede Woche unternehmen er und seine Frau etwas Neues in der Gegend: Gendarmstien, Fördesteig, Nolde-Museum, Maasholm. Vermisst er die Berge? Nein, sagt Reinhard Büscher. „Berge haben für mich überhaupt nichts. Ich war nie gern in den Bergen.“ ●