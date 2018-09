„Ich schäme mich“

Kardinal Marx entschuldigt sich bei den Opfern des Missbrauchsskandals

von shz.de

25. September 2018, 13:36 Uhr

Benjamin Lassiwe In der katholischen Kirche bestehen weiterhin Strukturen, die den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen begünstigen. Das ist das Ergebnis einer Studie zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige, die gestern während der Herbstvollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz im hessischen Fulda der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Autoren der im Auftrag der Kirche entstandenen Untersuchung hatten 38 156 Personalakten der katholischen Bistümer, aber auch staatliche Strafakten untersucht. Dabei waren sie auf 1 670 Missbrauchstäter und rund 3 670 Betroffene gestoßen. Dazu kommt eine unbekannte Dunkelziffer. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, zeigte sich gestern zerknirscht. „Ganz klar muss gesagt werden: Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, sagte Marx. „Allzulange haben wir in der Kirche weggeschaut, vertuscht und wollten es nicht wahrhaben.“ Für allen Schmerz müsse er als Vorsitzender der Bischofskonferenz um Entschuldigung bitten. „Ich empfinde Scham beim Wegschauen von vielen, die den Missbrauch bagatellisiert haben, da schließe ich mich ein.“ Nun müsse die Kirche auf die Betroffenen zugehen und mit ihnen gemeinsam den Missbrauch bekämpfen.

„Das Risiko sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen innerhalb der Strukturen der katholischen Kirche besteht fort und verlangt konkrete Handlungen, um Risikokonstellationen entgegenzuwirken“, sagte dagegen der Leiter der Studie, der forensische Psychiater Harald Dreßing. Er nannte den Missbrauch klerikaler Macht sowie den Umgang der Kirche mit der Homosexualität, dem Zölibat und dem Sakrament der Beichte als mögliche Ursachen. Die Betroffenen des Missbrauchs in der katholischen Kirche seien überwiegend männlich gewesen. Das unterscheide sie von Opfern sexuellen Missbrauchs in anderen Zusammenhängen. „Wir sprechen über wiederholte, häufig lang anhaltende Missbrauchshandlungen an Kindern, die oft 13 Jahre und jünger waren.“ Annähernd ein Drittel der Täter hatte eine Neigung zur Pädophilie, in den untersuchten Strafakten wurde bei 20 Prozent der Missbrauchstäter eine homosexuelle Orientierung dokumentiert. „Die Reaktion der Kirche auf eine erhebliche Anzahl von Fällen des sexuellen Missbrauchs war inadäquat“, sagte Dreßing. „Der Schutz von Institution und Beschuldigten hatte Vorrang vor den Interessen der Betroffenen.“ Oder, wie Marx es ausdrückte: „Um der Institution willen haben wir weggeschaut, und um der Person von Bischöfen und Priestern willen.“

Für das Erzbistum Hamburg erklärte Generalvikar Ansgar Thim gestern, für den Zeitraum von 1945 bis 2015 seien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 33 beschuldigte Priester ermittelt worden. Ihnen zugeordnet werden konnten 103 betroffene Kinder und Jugendliche. „Im damals zuständigen Bistum Osnabrück und auch in der Administration für Mecklenburg zu Zeiten der DDR hat es eine Versetzungspraxis gegeben, offenkundige Täter ohne Verfahren zu versetzen“, sagte Thim. In den Akten konnte man insbesondere feststellen, dass in Osnabrück des Missbrauchs beschuldigte Priester „in nördliche Regionen versetzt wurden.“ Erzbischof Stefan Heße erklärte in Fulda, das Bistum müsse nun sehr genau überprüfen, „was wir in unserer Personalarbeit, in der Prävention und auch in der Aufarbeitung der Vergangenheit noch verbessern können.“ Dabei werde man auch über Fragen von Autorität, Machtgebrauch und Hierarchie reden müssen.