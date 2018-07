Jan Philipp Albrecht hört heute als EU-Abgeordneter auf

von Kay Müller

30. Juli 2018, 11:58 Uhr

Die Koffer sind gepackt, Freitag kommt der Umzugswagen. Jan Philipp Albrecht steht in seinem Brüsseler Büro und verpackt noch die letzten persönlichen Gegenstände. Heute ist sein letzter Arbeitstag als EU-Abgeordneter, ab 1. September wird der Grüne Nachfolger von Umweltminister Robert Habeck in Kiel. „Es ist schon ein wenig Wehmut dabei, wenn ich hier aufhöre“, sagt Albrecht. „Aber ich gehe ja nicht, weil ich es nicht mehr gut fand oder nichts mehr erreichen wollte, sondern weil ich eine andere Chance bekommen habe. Ich bin bereit für den Job in Kiel.“ In Brüssel seien auch viele Entscheidungen über Parteigrenzen hinweg getroffen worden. „Das wird mir hoffentlich die Arbeit in der Koalition in Kiel erleichtern.“

Albrecht hat sich in Brüssel als Digitalisierungspolitiker einen Namen gemacht, zu letzt vor allem mit der umstrittenen Datenschutzgrundverordnung. Dabei habe er viel gelernt, sagt der 35-Jährige – vor allem, dass man als Politiker schon viel früher deutlich machen muss, warum bestimmte Entscheidungen nötig sind. Dennoch wertet er die Verordnung als persönlichen Erfolg – ebenso wie die Einführung einer europäischen Staatsanwaltschaft oder, dass Bankdaten von Europäern nicht ungeschützt in die USA weitergegeben dürfen.

Und was waren Niederlagen? Albrecht überlegt kurz und sagt dann: „Wir haben es nicht geschafft, die Haushaltsprobleme mancher EU-Mitgliedstaaten früh genug zu erkennen.“ Aber auch, dass es noch immer keine EU-weite Kennzeichnung von Lebensmitteln durch eine „Ampel“ gebe, stört ihn.

Dieses und einige andere Themen, die Albrecht in Brüssel beackert hat, will er in Kiel weiterverfolgen, etwa die Digitalisierung, Die spiele auch in Gebieten eine Rolle, in denen Albrecht bislang noch nicht so zu Hause ist – wie etwa der Reform der Landwirtschaft. „Da gibt es viele Herausforderungen – nicht nur wegen der aktuell herrschenden Dürre“, sagt der Grüne. Über die Kürzung der Subventionen aus Brüssel sei das letzte Wort noch nicht gesprochen – da werde er sich als Minister einmischen. „Ich bin für eine ordentliche Förderung der Landwirtschaft.“ Die solle allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft werden – etwa sollen Bauern mehr Geld bekommen, die weniger düngen oder sich stärker als ihre Kollegen für den Naturschutz einsetzen.

Die vier Wochen bis zu seinem Amtsantritt will Albrecht nutzen, um in Kiel anzukommen, und sich schon in Dinge einzulesen, die ihm das Ministerium vorher zur Verfügung stellt – eine Art persönliche Einarbeitung. Am 31. August folgt die offizielle Übergabe des Hauses. Wie die genau aussieht, das weiß Albrecht selbst noch nicht. „Ich denke, dass Robert mir einen Zettel auf dem Schreibtisch hinterlassen wird, aber es wird wohl auch noch etwas mehr passieren.“ Ob Albrecht bei der Amtseinführung sein Markenzeichen – das Ringelshirt – tragen wird, das weiß er auch noch nicht. „Ich habe mir vorgenommen, mir da in einer gewissen Art und Weise treu zu bleiben – ob das allerdings bei einem so offiziellen Akt auch der Fall sein wird, da muss ich nochmal drüber nachdenken.“