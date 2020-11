Einzelhandel in Schleswig : I.D.-Sievers-Chef Axel Bornhöft: „Wir werden die Corona-Krise überstehen“

Der Inhaber des Modegeschäfts sieht sein Unternehmen trotz erwarteter Umsatzeinbußen gut aufgestellt.

von Alf Clasen

12. November 2020, 19:19 Uhr

Schleswig | Der Teil-Lockdown betrifft zwar nicht den Einzelhandel, dennoch bekommt auch er die Folgen zu spüren. Axel Bornhöft, Inhaber der I.D.-Sievers-Modehäuser in Rendsburg und Schleswig, sieht sein Unternehmen in dieser schwierigen Zeit aber gewappnet. Mit Bornhöft sprachen Dirk Jennert und Alf Clasen.

Herr Bornhöft, im vergangenen Monat wurde Ihr Unternehmen I.D. Sievers 150 Jahre alt. Das Jubiläum hatten Sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt?

Wir hatten uns das sogar deutlich anders vorgestellt. Wir sind zwar keine Freunde von großen Empfängen und Selbstbeweihräucherung, aber wir hätten schon gern die eine oder andere Veranstaltung für unsere Kunden gemacht. Das kann alles wegen Corona nicht stattfinden. Wir denken aber darüber nach, dass 2021 nachzuholen.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr waren Ihre Geschäfte über Wochen geschlossen, jetzt haben wir einen Teil-Lockdown, alles ist geöffnet. Teilen Sie den Eindruck, dass dennoch weniger los ist?

Ja, den teile ich, wobei ich es aber nicht verstehen kann, dass weniger los ist. Es hat sich nur verändert, dass man in der Ladenstraße eine Maske tragen muss. Wir stellen fest, dass viele Bürger verunsichert sind, ob sie einkaufen gehen können. Aus meiner Sicht ist diese Verunsicherung unbegründet.

Wie wirkt sich das auf den Umsatz aus?

Die Umsätze sind auf jeden Fall nicht mehr wie vor zwei Wochen. Ich rechne mit einem Rückgang von zehn bis 20 Prozent gegenüber dem Oktober. Da hatten wir uns übrigens schon wieder richtig gut erholt. Der Oktober lag nur leicht hinter dem Umsatz von vor einem Jahr zurück. Daran hatten wir uns mühsam den ganzen Sommer über herangearbeitet. Vor allem in Schleswig haben wir davon profitiert, dass viele Touristen in der Stadt waren – deutlich mehr als das in Rendsburg der Fall war. Die Schlei hat in Sachen Tourismus klare Vorteile gegenüber dem Nord-Ostsee-Kanal. Ich selber bin übrigens in diesem Herbst im größeren Familienkreis in der Schlei-Region eine Woche lang gewandert.

Muss man sich angesichts der Corona-Krise Sorgen um die Zukunft von I.D. Sievers machen?

Wir haben in den zurückliegenden Jahren immer wieder ins Geschäft investiert, können nahezu vollständig im Eigentum agieren. Das zahlt sich jetzt aus, so kann man eine solche Krise überstehen. Wir sind ein gesundes Unternehmen. Wir hoffen natürlich, dass uns die Schleswiger und Rendsburger auch in Zukunft treu bleiben.

Mussten Sie durch den neuen Lockdown etwas am betrieblichen Ablauf verändern?

Nein, die Maßnahmen, die wir nach der neuen Verordnung ergreifen müssen, gibt es bei uns und natürlich auch bei den Kollegen schon seit dem Sommer. Die Flächenbegrenzung von mindestens zehn Quadratmetern pro Kunde können wir leicht einhalten. Die Hygienevorschriften werden von den Mitarbeitern genau berücksichtigt, und zwar nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Unsere Mitarbeiter haben schon den ganzen Tag Masken getragen, bevor es Pflicht wurde.

Einkaufen mit Maske macht aber nicht wirklich Spaß ...

Ich sehe das anders. Für die Kunden ist das gelebte Normalität. Viele tragen bunte Masken. Es bedeutet für die meisten keine große Einschränkung.

Haben Sie grundsätzlich Zweifel an dem Teil-Lockdown?

Nein, überhaupt nicht. Ich halte die gesamten Einschränkungen von Anfang der Pandemie bis heute für richtig. Man muss sie leider ergreifen, weil es viel zu viele Menschen gibt, die eben nicht begreifen, wie ansteckend und sogar gefährlich das Coronavirus ist. Wir halten uns an die Maßnahmen, und zwar nicht nur im Geschäft, sondern auch zu Hause und wenn man Freunde trifft. Es ist ja auch nicht schwer, sich daran zu halten. Zudem finde ich, dass wir in Deutschland bisher im Hinblick auf die Einschränkungen glimpflich davongekommen sind. Beispielsweise gab es hier keine landes- oder sogar bundesweiten Ausgangsbeschränkungen.

Dennoch: Gibt es etwas, was Sie anders gemacht hätten, wenn Sie anstelle der Regierung gewesen wären?

Ich hätte mehr auf Einschränkungen im Privatbereich gesetzt. Diese großen Hochzeiten und Partys, von denen man immer liest, hätte man viel früher untersagen müssen. Das sind doch Corona-Hotspots gewesen. Was mir leid tut, ist die Gastronomie. Ich habe es bei uns in keinem Restaurant erlebt, dass sich die Gastwirte nicht an die Regeln halten. Die hatten alle vernünftige Hygienekonzepte. Und jetzt mussten sie alle schließen.

Gehen Sie davon aus, dass der Lockdown zum 30. November aufgehoben werden kann?

Ich kann das nicht beurteilen. Aber damit es klappt, müssen wir alle vernünftig sein. Wir werden uns auf jeden Fall intensiv aufs Weihnachtsgeschäft vorbereiten. Das Angebot wird genauso groß sein wie im vergangenen Jahr. Da lassen wir uns von Corona nicht bremsen.

Sie haben 150 Mitarbeiter. Gab es in Ihrer Firma einen Coronafall?

Nein, keinen einzigen.

Verkaufen Sie auch Masken?

Anfangs war es schwer, Masken zu bekommen, aber jetzt können wir eine große Auswahl anbieten. Das ist ja ein richtiges Modeaccessoire geworden. Ich glaube, derzeit gibt es wenige Artikel mit größeren Umsatzsprüngen. Ansonsten ist alles gefragt, was mit Gemütlichkeit zu tun hat: Heim- und Haustextilien wie Decken, Handtücher oder aber auch Sportbekleidung.