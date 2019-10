Husumer Heim-Fluch hält an

Fußball-Oberliga: Aufsteiger gibt gegen den TSV Bordesholm eine 4:2-Führung noch aus der Hand und verliert 4:5

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 19:51 Uhr

Husum | Es ist wie verhext. Auch im sechsten Anlauf schaffte es die Husumer SV in der Fußball-Oberliga nicht, einen Sieg im heimischen Friesenstadion einzufahren. Trotz einer zwischenzeitlichen 4:2-Führung (52. Minute) musste sich das beste Auswärtsteam der Liga dem TSV Bordesholm mit 4:5 (3:1) geschlagen geben.

Die Zuschauer erlebten ein Spektakel, weil beide Mannschaften von Beginn an mit offenem Visier kämpften – und im Defensivverhalten einige Schwächen aufwiesen. Daher waren beide Trainer auch nicht vollends zufrieden. „Obwohl unser Auftreten nach der frühen Führung teilweise katastrophal war, haben wir weiter dran geglaubt. Nach dem 2:4 hatte ich diesen Glauben kurzzeitig verloren, aber meine Mannschaft hat mich Lügen gestraft und daher gilt ihr mein voller Respekt“, sagte Gäste-Coach Björn Sörensen.

Sein Gegenüber Torsten Böker haderte vor allem mit dem zu sorglosen Auftreten seines Teams nach einer abermaligen Zwei-Tore-Führung: „Wir haben es nicht geschafft, aktiv zu verteidigen und gerade bei den Gegentoren Druck auf den Ball zu entwickeln. Da fehlte uns einfach die Körpersprache und daher fühlt es sich gerade nicht gut an.“

Bei schwierigen Bodenverhältnissen begann die Partie für den Gastgeber mit einer kalten Dusche. Kevin Knitel leistete sich im Aufbauspiel einen Ballverlust, den Malte Petersen bestrafte (4. Minute). „Ein denkbar schlechter Start für uns“, kommentierte Böker. Husum brauchte ein wenig, um sich vom Schock zu erholen. Dann machte Knitel wie aus dem Nichts seinen Fehler wieder gut, sein 22-Meter-Geschoss senkte sich über den verdutzten TSV-Keeper Thorsten Schütt ins Tor (23.) – der Weckruf für die Hausherren. Knitel ließ zwei Gegenspieler im Strafraum aussteigen (30.), jedoch landete sein Abschluss auf der Latte. Die Gäste hatten in dieser Phase Probleme im Spielaufbau und schafften es nur gelegentlich, mit Kontern für Entlastung zu sorgen. Die verdiente HSV-Führung erzielte Torjäger Hendrik Fleige auf Pass von Tarek Yassine aus der eigenen Hälfte, als er das Leder über den zögernden Schütt lupfte (40.). Kurz vor der Pause erhöhte Finn Christiansen per Kopf auf 3:1, nach toller Vorarbeit von Luca Steen und Maximilian Waskow.

Nach der Pause erwischten die Gäste wieder einen Blitzstart – Mika Jöhnck (47.) traf –, diesmal folgte jedoch eine schnelle Reaktion. Wiederum setzte Steen Fleige in Szene, dessen scharfe Hereingabe Christiansen in der Mitte verwertete (52.). Das Momentum schien auf Husumer Seite, aber Bordesholm drehte die Partie in gerade einmal sechs Minuten.

Bei einem langen Ball von Maximilian Musci verschätzte sich Yassine, Malte Lucht hatte keine Mühe, zu verkürzen (56.). Keine zwei Minuten später wurde wiederum Lucht von Bandholt auf die Reise geschickt und schob eiskalt zum Ausgleich ein. Damit nicht genug: Bandholt krönte seine starke Leistung und stellte den Spielverlauf mit seinem Treffer nach Ballgewinn des just eingewechselten Marvin Mohr auf den Kopf (62.). „Wir wussten, dass gegen die Husumer Dreierkette immer etwas möglich ist“, sagte TSV-Coach Sörensen.

In der Folge zogen sich seine Mannen in die eigene Hälfte zurück und lauerten auf Konter. Dadurch verlor die Partie etwas an Tempo, auch weil die Hausherren keine Durchschlagskraft im letzten Drittel mehr entwickeln konnten und so eine weitere Heimniederlage einstecken mussten.