Husum muss Umbruch stemmen

Fußball-Oberligist verliert mehrere Stammkräfte und holt sieben neue Spieler / Trainer- und Funktionsteam breiter aufgestellt

14. September 2020, 16:11 Uhr

husum | Sowohl personell als auch strukturell hat sich in der „Corona-Pause“ einiges getan beim Fußball-Oberligisten Husumer SV. Im Jahr eins nach der Ära von „Macher“ Dieter Schleger, der den Verein über Jahrzehnte als Persönlichkeit geprägt hat, haben Trainer Torsten Böker und der HSV-Vorsitzende Fabio de Nicolo rechtzeitig ihre Hausaufgaben gemacht.

Das Trainer- und Funktionsteam wurde breiter aufgestellt. Neu dabei ist Teamkoordinator Paolo Mercurio, langjähriger Weggefährte von Böker bei Flensburg 08 und zuletzt beim Landesligisten TuS Collegia Jübek aktiv. „Paolo ist in der Fußballszene super vernetzt und ehrgeizig. Obwohl er noch nicht lange da ist, hat er schon als eine Art Vaterfigur einen richtig guten Draht zu den Jungs“, sagt Böker.

Mit Rolf Flatterich kam ein Co-Trainer mit Husumer Vergangenheit dazu. „Es tut gut, einen erfahrenen Mann neben sich zu haben, um sich im Training und Spiel auszutauschen. Er ist ein sehr erfolgreicher Trainer, ein richtig feiner Kerl und passt daher super in unser Team“, meint Böker.

Sieben Neuzugänge aus der Region repräsentieren eine gute Mischung aus Erfahrung und Talent. Der vom SV Frisia 03 Risum-Lindholm gekommene Stürmer Finn Kalisch soll mit seiner Geschwindigkeit und Torgefahr den Abgang von Top-Torjäger Hendrik Fleige (zum TSB Flensburg) kompensieren. Vom Nachbarn TSV Rantrum kam Flügelspieler Damian Krause, vom TuS Collegia Jübek ein routiniertes Trio: Anton Merz, Chris Jastrzembski und Daniel-Alexander Schubert. Mit Flemming Westensee und Christoph Björn Samow kamen zwei Top-Talente, die unter anderem bei Holstein Kiel und SC Weiche Flensburg 08 eine hervorragende Ausbildung erhalten haben. „Alle Neuzugänge sind eine Bereicherung in Sachen Tempo, Intensität und Qualität“, freut sich Böker.

Gleichzeitig dämpft er ein wenig die Erwartungshaltung. Neun Abgänge, einige überraschend und kurzfristig, müssen verkraftet werden. „Gerade die kurzfristigen Abgänge von Leistungsträgern und Persönlichkeiten schmerzen. Bei Verletzungen könnte der kleine Kader sicherlich zum Faktor werden. Es darf nicht viel passieren“, sagt der Trainer. Neben Fleige gingen Kevin Knitel, Maximilian Waskow (beide Stern Flensburg) sowie Keeper Chris Bielinski, Niklas Ludwig, Luca Sander und Abwehrchef Bosse Wullenweber, die sich alle dem aufstrebenden Kreisliga-Nachbarn TSV Hattstedt angeschlossen haben. Besonders schmerzlich ist zudem der Verlust von Taktgeber und Mittelfeld-Stratege Tarek Yassine, der aus beruflichen Gründen eine Fußballpause einlegt.

Es ist also ein größerer Umbruch fällig, weshalb Böker das Saisonziel nur grob umreißt: „Wir wollen schnell zu einer gefestigten Mannschaft werden und sind nach den bisherigen Eindrücken auf einem guten Weg. Es wird darum gehen, die Weiterentwicklung voranzutreiben, um in Husum nachhaltig Oberliga-Fußball zu etablieren.“

Dafür wünscht sich der Verein mehr Unterstützung, insbesondere von der Stadt Husum. „Die Bedingungen, die wir rund um das marode Friesenstadion vorfinden, sind meilenweit von Oberliga-Standard entfernt. Auch wenn wir bereits einige Maßnahmen angeschoben haben, mahlen die Mühlen sehr langsam. Wenn wir den Verein in der Oberliga etablieren wollen, brauchen wir auch ein entsprechendes Umfeld“, richtet Böker einen Hilferuf an Wirtschaft und Verwaltung. Mit dem „Friesennetzwerk“ haben die Husumer einen Stein ins Rollen gebracht, um den Verein finanziell und strukturell breiter aufzustellen.

„Bei der Leistungsorientierung im Sport passiert in einer Kreisstadt wie Husum mit ihren vielfältigen Möglichkeiten nicht nur im Fußball viel zu wenig. Allein bei der Husumer SV sind 300 Jugendliche jede Woche im Training. Da bedarf es einer entsprechenden Infrastruktur, die bislang nicht in einem ausreichenden Maß vorhanden ist“, stellt Böker fest.

Zum Auftakt in der Oberliga kommt am Sonnabend um 14 Uhr der TSV Bordesholm ins Friesenstadion. Am 26. September geht es zum TSB Flensburg – für Böker der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Nach dem Derby beim SV Frisia 03 Risum-Lindholm (4. Oktober) wissen die Husumer, wo sie stehen.