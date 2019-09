Husum findet keine Lösungen

Couragierte Oberliga-Fußballer unterliegen der Spitzenmannschaft SV Todesfelde 0:2 und warten weiter auf einen Heimsieg

29. September 2019, 13:54 Uhr

Husum | Auch im fünften Anlauf ist es für die Husumer SV nichts geworden mit einem Erfolg im heimischen Friesenstadion. Die Stormstädter verloren in der Fußball-Oberliga trotz einer couragierten und defensiv stark verbesserten Leistung gegen den SV Todesfelde verdient mit 0:2 (0:1).

Dabei konnten die Hausherren die Partie gegen eine der Top-Mannschaften der Liga lange Zeit offen gestalten, jedoch fehlten der HSV in der Offensive während der gesamten Partie die Mittel. Die Gäste wurden ihrem Status als beste Defensive der Liga gerecht und ließen kaum eine Torchance zu, taten auf der anderen Seite insbesondere nach der Führung in der 27. Minute im Spiel nach vorne jedoch auch nicht mehr als nötig.

Todesfeldes Coach Sven Tramm war vor allem mit dem Ergebnis zufrieden, zollte aber auch dem Gegner Respekt. „Wir wussten, dass es ein schwieriges Auswärtsspiel werden würde. Nach der Führung haben wir noch einige richtige gute Gelegenheiten liegen lassen und damit die Husumer im Spiel gehalten. Am Ende geht das 2:0 in Ordnung.“

Seinem Gegenüber Torsten Böker fehlte bei seinem Team lediglich die Durchschlagskraft. „Nach wildem Beginn hatte Todesfelde nach dem 0:1 die Kontrolle. Bis auf ein paar Konter zum Schluss, was ein Stück weit normal ist, haben wir defensiv nicht allzu viel zugelassen. Leider haben wir uns zu wenige klare Chancen heraus gespielt“, sagte der HSV-Trainer.

Nach einer kurzen Phase des Abtastens hatte Husum die erste richtige Gelegenheit der Partie. Einen Schuss von Maximilian Waskow von der Strafraumgrenze konnte SVT-Keeper Fabian Landvoigt nicht festhalten. Der Nachschuss von Fabian Arndt im Fallen und unter Bedrängnis flog jedoch drüber (13. Minute). Auf der anderen Seite konnte sich Sebastian Klimmek nach einer sehenswerten Kombination über die linke Seite bis zur Grundlinie durchtanken und Torjäger Morten Liebert bedienen, der jedoch aus zentraler Position knapp verzog (15.).

Wiederum nur kurze Zeit später wurden die Husumer gefährlich, als Arndt aus spitzem Winkel an Landvoigt scheiterte (17.). Etwas zwingender waren die Gäste. Die Hausherren hatten Glück, dass Marco Nagel auf der Linie gegen Henrik Sirmais und Husums Schlussmann Dennis Emken kurz danach gegen Liebert klärten (26.). Dann aber doch die Führung des Favoriten: Christian Rave hatte im Strafraum zu viel Platz und verwertete eine Flanke von Florian Petzold mustergültig (27.). In der Folge verlor die Partie etwas an Tempo, Herr der Lage blieb Todesfelde.

Nachdem Dennis Emken Anfang der zweiten Halbzeit einen Versuch von Klimmek sicher parierte, neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Torraumszenen blieben lange Zeit Mangelware, weil Todesfelde im letzten Drittel zu ungenau und zuweilen etwas fahrlässig agierte. Die Husumer fanden keine Lösungen gegen die vom umsichtigen Kai-Fabian Schulz organisierte SVT-Defensive.

Erst in der Schlussphase, als die HSV zunehmend auf den Ausgleich ging, nutzten die Gäste die Räume zum Kontern. In einer Überzahlsituation klärte Hennin Lorenzen in höchster Not gegen Emanuel Bento (80.), der sich falsch entschied, indem er abspielte, anstatt selber den Abschluss zu suchen.

Besser machte es der eingewechselte Dennis Studt, der seine Joker-Qualitäten unter Beweis stellte und einen Konter frei vor Emken eiskalt zum 0:2 abschloss (87.).

Husum versuchte zwar noch, den Ehrentreffer zu erzielen, aber weder Waskow noch Arndt und Wullenweber brachten das gegnerische Tor in Gefahr.