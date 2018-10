Humboldt- und Holstenschule top

Beim Finale des AOK-Schulfußball-Cups in Kiel-Gaarden gingen gleich beide Titel nach Neumünster. In der Altersklasse (AK) I, in der die Jahrgänge 2004 bis 2006 gefordert waren, setzte sich die Holstenschule durch, in der AK II (Jahrgänge 2001 bis 2003) triumphierte das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Beim Turnier unter dem Dach des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes holte die Holstenschule 15 Punkte aus sechs Spielen, die Humboldt-Schule kam auf einen Zähler weniger, blieb dafür aber als einziges der 14 gestarteten Teams ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis).