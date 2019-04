Hühner fürs Herz

Unser Autor war entschieden gegen Federvieh im eigenen Garten – die kleine Geschichte einer großen Verwandlung

von jms

19. April 2019, 16:28 Uhr

Ich war dagegen, von Anfang an. Als meine Frau mit unserer Nachbarin (und Freundin) darüber sprach, dass es doch eine schöne Sache sei, gemeinsam ein paar Hühner zu halten, hielt ich es zunächst für eine Schnaps- oder, weil wesentlich wahrscheinlicher: Rotwein-Idee. Jedenfalls, und das war nicht mehr zu überhören, hatten sich die beiden im Laufe eines langen Frühlingsabends offensichtlich zu einiger Entschlossenheit debattiert.

Mir war das erst einmal egal. Eigene Hühner mitten in der Stadt? Kommen mir nicht in den Garten. Ich sagte also mehrfach – und konsequent: Nein! Das war im Mai des vergangenen Jahres.

Wenige Wochen später hatten wir fünf Hühner im Garten. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag, als die Federviecher kamen. Alle Kinder fuhren mit (acht an der Zahl, die meisten davon gehören glücklicherweise den Nachbarn!), also rollten zwei Autos in Flensburg los, um die fünf neuen Mitbewohner abzuholen. Ich hatte derweil einen Termin in Hamburg, wurde aber über zahlreiche Kurznachrichten und Fotos auf dem Laufenden gehalten.

Je zwei Kinder und die beiden Frauen suchten sich gemeinsam ein Huhn aus und gaben diesem anschließend einen Namen. Die Wahl fiel schließlich auf zwei weiße, ein braunes, ein schwarzes und ein geschecktes Huhn: Lena und Beate, Zimt, Billie-Joe und Hilde. Fünf ausgewachsene Tiere für 48 Euro – zu teuer waren sie jedenfalls nicht.



Die Angst vor Fuchs und Marder





Als ich schließlich spät am Abend zuhause angekommen war, bin ich gleich hoch in den Garten getigert, die Neugier war dann doch zu groß. Aber die Hühner waren schon im Stall.

Das war die erste Sache, die ich über Hühner gelernt habe. Wenn es dunkel wird, sieht man sie nicht mehr. Sie gehen dann meistens von selbst in den Stall. Hühner können in der Dunkelheit nicht gut sehen – und ihre größten Feinde, Fuchs und Marder, sind nachtaktiv. Am nächsten Morgen aber trippelten fünf ziemlich schreckhafte Vögel durch das Gehege und beäugten mich argwöhnisch. Zumindest bildete ich mir das ein. Ich pflückte ein paar Blätter Löwenzahn, denn meine drei Töchter hatten mir ziemlich euphorisch erzählt, dass ihre Hühner dieses Unkraut (das in unserem Garten reichlich vorhanden ist) besonders gern mögen. Ich warf also die Löwenzahn-Blätter über den Zaun und die Hühner kamen angelaufen. Zögerlich, aber sie kamen und fraßen. Nach der überschaubaren Mahlzeit gockerte Billie-Joe laut und vernehmlich. Das war die zweite Sache, die ich über Hühner lernte: Sie können ziemlich laut sein. Wir hatten bewusst auf einen Hahn verzichtet, weil wir die Nachbarn nicht ärgern wollten. Billie-Joes Organ allerdings war dem eines Hahnes würdig. Ich war das erste Mal wegen der Hühner besorgt – und vielleicht war das der Moment, in dem ein erstes, zartes Band zwischen ihnen und mir geknüpft wurde.

Denn relativ schnell nach der ersten Sorge folgte der erste Moment der Freude: Ich holte ein körperwarmes Ei aus dem Nest. Und ganz ehrlich und ohne viel Pathos: Das war tatsächlich ein besonderer Moment. Direkt darauf folgte die dritte Sache, die ich lernte, nachdem ich etwas Salz verstreut hatte: Frische Eier von den eigenen Hühnern schmecken tatsächlich besser als jedes gekaufte.

Mittlerweile sind die Hühner über ein halbes Jahr im Garten, sie haben ihren ersten Winter gut überstanden und sich, ich mag es kaum schreiben, zu kleinen Persönlichkeiten entwickelt. Das ist die vierte Sache, die ich über Hühner lernte: Jedes von ihnen hat – wie wir Menschen – einen eigenen Charakter, der sich aber erst zeigt, wenn sie sich heimisch fühlen. Billie-Joe ist, wie bereits erwähnt, die Sängerin, Hilde die Zurückhaltende, Zimt die Draufgängerin, Beate die beste Wurmfinderin und Lena die Chefin.



Hühner, die zu Hunden werden





Eines ist ihnen allen gemein: Sobald jemand von uns in Sicht kommt, laufen alle Fünf zum Zaun und bockern aufgeregt. Im Gehege laufen sie derart wild um unsere Beine, dass wir aufpassen müssen, nicht auf eines draufzutreten. Diese Hühner werden immer mehr zu Hunden.

Damit kommen wir direkt zur fünften Sache, die ich über Hühner gelernt habe: Man kann diese Federviecher tatsächlich ins Herz schließen. Wann immer ich am Gehege vorbei gehe, werfe ich etwas Grünzeug über den Zaun. Am Sonnabend durchwühle ich auf dem Wochenmarkt bei meinem Freund und Gemüsehändler Boy die Ausschussware, um „Hühnergemüse“ zu finden.

Und die sechste Sache, die ich über Hühner lernen musste, betrifft mich selbst. Ich rede manchmal sogar mit ihnen. Beruhigende Worte oder eine Entschuldigung, wenn ich mal nichts über den Zaun werfe. Nur, dass ich anfangs gegen ihren Einzug in unseren Garten war, würde ich ihnen nie verraten.