Horst Lichte soll neuer SPD-Fraktionschef werden

von Janina Schmidt

27. Juni 2019, 17:01 Uhr

tornesch | Der Nachfolger von Manfred Mörker als Vorsitzender der Tornescher SPD-Ratsfraktion steht fest. Wie Ortsvereinsvorsitzender Artur Rieck auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt hat, werden die Sozialdemokraten Horst Lichte (Foto) zum Fraktionschef wählen. „Damit haben wir weiterhin einen sehr kompetenten Politiker an der Spitze“, sagt Rieck. Der 71-jährige Lichte ist für die Genossen seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv, war in der vergangenen Wahlperiode unter anderem Kreistagsmitglied. In Tornesch leitet er derzeit den Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Mörker hat, wie berichtet, aus persönlichen Gründen sämtliche politischen Ämter in Tornesch abgegeben. Der 64-Jährige verlässt Tornesch, hat seinen Lebensmittelpunkt künftig in Niedersachsen. Außer Mörker hat auch SPD-Mann Steffen Kretschmer die Ratsversammlung verlassen. Nachrücker für die beiden Ausgeschiedenen sind qua Wahlliste der Kommunalwahl 2018 Klaus Peter Schley und Angela Haberlandt. Wie die Büroleitende Beamtin Inga Ries erläuterte, müssen sie ihrer Berufung nun noch zustimmen. Tun sie dies, folgt eine amtliche Bekanntmachung.