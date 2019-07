Holstenbrücke kurz gesperrt

von Rieke Beckwermert

11. Juli 2019, 09:33 Uhr

Kiel | Am Kleinen Kiel-Kanal arbeitet das Tiefbauamt auch in den Sommerferien unter Hochdruck. Das macht eine kurze Sperrung des Übergangs Holstenbrücke erforderlich: Aufgrund von Arbeiten an der Böschung entlang der Holstenstraße wird der Übergang am heutigen Freitag, 12. Juli, von 10.30 bis voraussichtlich 17 Uhr gesperrt. Die Umleitung für Fußgängerinnen und Fußgänger verläuft um das große Baufeld Becken Nord (Meislahn – HypoVereinsbank – Ecke Kehdenstraße – McDonald‘s).