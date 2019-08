Derby in der 2. Bundesliga : Holstein Kiel freut sich auf Spektakel gegen St. Pauli

„Wird ein rassiges Spiel“: Holstein fiebert dem Nordderby am Montagabend entgegen.

von Christian Jessen

25. August 2019, 17:24 Uhr

Kiel/Hamburg | Flutlicht, Derby, volles Haus – was könnte schöner sein als das Zweitliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel am Hamburger Millerntor, das am Montagabend (20.30 Uhr) den Fußball-Norden in seinen Bann ziehen wird. Besonderes Flair bekommt die Partie zudem durch Rückkehrer in den Führungsetagen auf beiden Seiten. So hat das Kieler Trainerduo Andre Schubert und Fabian Boll eine St. Pauli-Vergangenheit, der neue Sportchef der Hamburger, Andreas Bornemann, war hingegen vor einigen Jahren ein Motor des Aufschwungs bei Holstein Kiel.

Das Derby im Liveticker: FC St. Pauli gegen Holstein Kiel

„Ich verbinde mit St. Pauli ein tolles Jahr mit fantastischem Fußball, den wir gespielt haben“, sagte Schubert, der von Juli 2011 bis Oktober 2012 bei den Braun-Weißen tätig war. Zwar blieben aus der gemeinsamen Zeit auch einige zwischenmenschliche Misstöne hängen – doch mit Platz vier in der 2. Liga erreichte Schubert mehr als jeder seiner Nachfolger. „Ich freue mich sehr auf das Stadion und die besondere Stimmung“, betonte Kiels Coach. Noch spezieller wird die Partie für seinen Assistenten Boll, der seine gesamte Profikarriere bei St. Pauli verbrachte, von der Regional- bis in die Bundesliga aufstieg, in St. Paulis Nachwuchs erste Trainererfahrungen sammelte – und nun als Gegner zurückkehrt.

Sportlich haben die Kieler die etwas bessere Ausgangsposition. Beim 2:1 gegen den Karlsruher SC wurden zuletzt nicht nur drei Punkte eingefahren, sondern in der 2. Halbzeit war auch eine klare Aufwärtstendenz zu sehen. „Natürlich hat der Sieg der Stimmung gut getan“, erklärte Holsteins Routinier Johannes van den Bergh.

Einsatz für Neuverpflichtungen möglich

Unter Umständen kommen am Montagabend auch die beiden am Donnerstag verpflichteten Salih Özcan und Salim Khelifi bereits für einen Einsatz in Betracht. Verzichten muss Schubert in jedem Fall auf Jonas Meffert, der nach seinem Platzverweis gegen den KSC für zwei Spiele gesperrt wurde – ihn könnte Özcan ersetzen.

Holstein-Sportchef Fabian Wohlgemuth betonte derweil, dass „St. Pauli stärker ist, als die Tabelle aussagt“. Die Hamburger verloren zuletzt unglücklich in letzter Minute beim Aufstiegskandidaten VfB Stuttgart. Auch Schubert warnte vor St. Pauli: „Das ist eine sehr gute Umschalt- und Kontermannschaft, die auch bei Standards gefährlich ist.“

So oder so: Die Kieler erwarten – wie in den Vorjahren – ein besonderes Spiel. Vor zwei Jahren prägten Fan-Krawalle das erste Zweitliga-Duell beider Vereine seit 36 Jahren, im Vorjahr setzte Holstein sportlich Akzente und siegte mit 1:0 am Millerntor und in Unterzahl mit 2:1 in Kiel. „Ich bin sicher, dass St. Pauli auch deshalb besonders motiviert sein wird“, glaubt Wohlgemuth. „Es wird uns ein Hexenkessel erwarten, ein rassiges Spiel, in dem wir alles abrufen müssen, um zu punkten. Für die Zuschauer wird es ein schönes Spektakel werden.“