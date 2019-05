„Hoher Besuch“: Kanzlerin auf der Containerbrücke

von Hanno Mönnich

06. Mai 2019, 13:12 Uhr

Hamburg | So leichtfüßig hatte wohl nicht jeder die Kanzlerin erwartet: Angela Merkel hat gestern bei einem Besuch auf dem Containerterminal Hamburg-Altenwerder (CTA) eine Containerbrücke erklommen. In luftiger Höhe ließ sie sich in der engen Kanzel des Krans von einem HHLA-Mitarbeiter die Technik erklären – um anschließend einen weiten Blick über Terminal, Hafen, Elbe und ihre Geburtsstadt zu werfen.

Zurück auf dem Boden zeigte sich die Regierungschefin in einer neongelben Funktionsjacke der Docker den Pressevertretern – und war voll des Lobes für „eine der modernsten Containerumschlaganlagen der Welt“. Hamburg gehe mit Blick auf die neuesten digitalen Technologien voran. „Diese Digitalisierung voll zu nutzen, ist eben notwendig, um mithalten zu können bei der Konkurrenz.“

Rund zwei Stunden nahm sich die CDU-Politikerin Zeit für ihre Stippvisite bei der Hamburger Hafen und Logistik AG und deren modernster Kaianlage. Begleitet von HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ließ sich Merkel zunächst in der Steuerzentrale die komplexen Abläufe erläutern.

Später enterte sie die Containerbrücke, mit der die Stahlboxen von und an Bord von Megafrachtern gehievt werden. Zudem verfolgte sie jene AGV-Vehikel (Automated Guided Vehicles) im Einsatz, die wie von Geisterhand fahrerlos Container von den Brücken ins Lager und zurück bringen.

Modernste Technik sei unabdingbar, um im Wettbewerb mithalten zu können, und sie habe sich davon überzeugt, dass Hamburg genau daran arbeite, so die wesentliche Botschaft der Bundeskanzlerin an diesem Tag. „Es gibt auch Konkurrenz durch andere Häfen. Und deshalb muss das Neueste hier schnell implementiert werden“, befand Merkel, die sich erleichtert zeigte, dass die Elbvertiefung „glücklicherweise“ kommt. Hamburg solle „ein europäischer Hub bleiben im Hafenbereich“.

Positiv bewertete die Besucherin auch die Nachhaltigkeitsbemühungen des Betreibers. Das CTA sei ein Beispiel dafür, „wie man Mobilität und globalen Handel auch klimafreundlich abwickeln kann“. So werden die AGV auf Ökostrom-Betrieb umgestellt. Zudem läuft ein Projekt für autonom fahrende Lkw.