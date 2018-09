Dellings Arena : Hoffenheims Erfolgsrezept: Ein Gönner, ein Plan und ein gutes Händchen

von Holger Petersen

23. September 2018, 18:13 Uhr

Wie sagte US-Komiker Jerry Lewis einst: „Auch heute kann man noch Millionär werden – vorausgesetzt, man ist Milliardär!“ Treffer, versenkt! Dietmar Hopp, Mäzen des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim, ist Milliardär – und sein Verein wird mehr und mehr zum Millionär. Im dritten Jahr in Folge macht der Club aus dem Kraichgau nun schon Gewinn. In der Saison 2016/17 waren es 18 Millionen Euro, ein Jahr später eine Million, nun ist die Rede von 25 Millionen. Sensationell anmutende Zahlen für einen Dorfverein, von dem es hieß, er würde auf immer und ewig von seinem Gönner abhängig sein.

Denkste! Mit Fußball kann man offensichtlich auch richtig Geld verdienen – so lautet die wichtige Botschaft an Clubs wie den Hamburger SV. Die Frage ist nur: Was ist Hoffenheims Erfolgsrezept? Die Erklärung scheint relativ simpel zu sein: Es braucht ein paar wenige fähige Personen, die verantwortungsbewusst handeln.

In Hoffenheim ist natürlich an erster Stelle der extrem reiche Mäzen zu nennen. Hopp gab nicht einfach nur sein Geld, er hatte von Beginn an einen Plan für den Club, für den er als Jugendlicher selbst spielte. Und sein langfristiges Ziel war immer, dass das ganze Projekt eines Tages unabhängig von seinen Subventionen auf eigenen Füßen stehen soll.

Dass dieses Szenario schon jetzt Realität geworden ist – begonnen hatte alles im Jahr 1990 in der Kreisliga –, hat vor allem mit einem guten Händchen für Personalentscheidungen zu tun. Als Hoffenheimer Glücksgriff ist natürlich besonders Ralf Rangnick zu nennen, der jetzige Leipzig-Trainer, der die TSG erst in die 2. und schließlich in die 1. Bundesliga führte. Als er aufgrund von Differenzen mit Hopp ging, drohte das Modell plötzlich einzustürzen. Das verdeutlicht, dass es oft ein einzelner Kopf und dessen Knowhow ist, von dem auch in diesem Geschäft der Erfolg abhängt.

Als bereits alles verloren schien, und der Abstieg in die 2. Liga drohte, war es wiederum ein personeller Glücksgriff, der die Wende einleitete. Im Februar 2016 übernahm der damals 28-jährige Julian Nagelsmann als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte die Mannschaft auf dem 17. Tabellenplatz. Ein riskanter Schachzug, der allerdings die Wende zum Guten brachte. Nagelsmann überzeugte mit Fachwissen, erarbeitete sich schnell den Respekt der Profis – und schaffte den Klassenerhalt.

Seitdem steht jedes Jahr ein Gewinn in der Hoffenheimer Bilanz. Sollte die Teilnahme an der Champions League – beim Debüt in der „Königsklasse“ am Mittwoch gab es ein 2:2 bei Schachtjor Donezk – zur Gewohnheit werden, dürften die Überschüsse bald noch größer sein. Und trotzdem stehen sie in Hoffenheim wieder an einem Wendepunkt: Nagelsmann verlässt den Club zur neuen Saison Richtung Leipzig. Geld für einen renommierten Nachfolger wäre zwar ausreichend vorhanden. Aber wie die Historie der TSG zeigt, geht es bei der Suche nach einem neuen Coach um etwas, das man auch mit Millionen nicht unbedingt kaufen kann: Persönlichkeit!





Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen