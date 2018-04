Höchster Saisonsieg und das hundertste Tor

von Johannes Speckner

18. April 2018, 00:02 Uhr

Nachdem in den beiden vorherigen Punktspielen Schmalhans Küchenmeister der 1. Fußball-Herren von Rasensport Uetersen war, weshalb sie „nur“ mit 3:2 und 2:0 gewannen, boten sie den Zuschauern am Dienstagabend wieder „Gourmet-Fußball“ im Rosenstadion. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Rasensport-Trainer Peter Ehlers zufrieden, nachdem es mit einem 12:0 im Nachholspiel gegen die Sportfreunde Pinneberg den höchsten Saisonsieg in der A-Kreisklasse 5 gegeben hatte.

Dieser nahm früh Form an: Bereits nach 40 Sekunden erzielte der gelernte Verteidiger Mats-Lennart Enderle, der dieses Mal als Stürmer agierte, das 1:0. Christian Förster (4. Minute) sowie ein Eigentor von Gäste-Akteur Mahdy Almalouh, das Marvin Schramm mit einem Einwurf einleitete (10.) sorgten für klare Verhältnisse: „Das hat es uns erleichtert, die Partie so zu gestalten, wie wir es wollten“, sagte Peter Ehlers. Philipp Ehlers (17.) und Raphael Friederich (29.) trafen zum 5:0-Pausenstand.

Nach weiteren Torerfolgen von Jannek Kühl (55.) und Philipp Ehlers (61.) war das 8:0 von Tomasz Koziol (67.) insofern ein ganz besonderer Moment, als dass es das hundertste Saisontor der 1. Rasensport-Herren war. Nach Fynn Lauts 9:0 (75.) besiegelte Artur Koziol ein zweistelliges Ergebnis (83.), ehe Philipp Ehlers (85./ Elfmeter) und Förster (87.) zum Endstand erhöhten. „Unsere Spielanlage war gut und viele der Dinge, die ich angesprochen hatte, wurden umgesetzt“, lobte Peter Ehlers.