Hochsaison für die Paläontologen

Ein kleiner Zahnwal – Riesige Tongrube in Groß Pampau birgt Überraschungen

29. Juni 2020, 10:20 Uhr

GroSS Pampau | Sommer – Trockenheit – und gleich zwei neue Funde. Die meldet das in der Groß Pampauer Tongrube aktive Grabungsteam des Museums für Natur und Umwelt aus Lübeck: An einer frischen Abbauwand für Glimmerton, der primär bei Deponieabdichtungen zum Einsatz kommt, stieß Andreas Malchow vom ehrenamtlichen Grabungsteam unter der Leitung von Gerhard Höpfner auf einen kleinen Wirbel. „Er ist morgens um die Ecke gekommen, hat voller Hoffnung gesagt, er würde jetzt einen Wal suchen und hat ihn tatsächlich gefunden“, berichtet Höpfner.

Das Tier, von dem nun neben mehreren Wirbeln und Rippen auch der Schädel aufgetaucht ist, dürfte zu Lebzeiten vor etwa elf Millionen Jahren gut zwei Meter lang gewesen sein. Malchow: „Ein eher kleines Exemplar, aber die sind hier selten.“ Jetzt hofft das Grabungsteam, auch die Ohrmuschelknochen freilegen zu können. Anhand derer lässt sich die genaue Art bestimmen. Gut möglich, dass es auch eine neue Art für die Region wird. Um die winzigen Knochen zu finden, soll abgebauter Ton mit viel Wasser geschlämmt und gesiebt werden.

Die Tongrube der Firma Ohle und Lau zwischen Groß Pampau und Kankelau im Kreis Herzogtum Lauenburg gilt seit Jahren als wahre Fundgrube für Paläontologen. Zahlreiche spektakuläre Funde wurden bereits freigelegt. Die Besonderheit an dem Tonabbaugebiet ist, dass der Meeresgrund der Ur-Nordsee, die damals hier zu finden war, durch einen Salzstock im Boden nah an die Erdoberfläche gedrückt wurde. Solche besonderen Gelegenheiten finden sich nur sehr selten. Und die Grubenbesitzer „spielen“ mit – und ermöglichen das vorsichtige Freilegen von Funden trotz des Drucks beim Abbau.

Malchow, Höpfner, Wolfgang Höpfner, Uwe Havekost, Martin Kupsch und Svenja Warncke, die wenig später an einer anderen Stelle in der Grube ebenfalls einen Zahnwalwirbel gefunden hatte – alle Grabungsteam-Mitglieder arbeiten derzeit mindestens an drei Tagen in der Woche in Groß Pampau. „Der Abbau läuft zurzeit sehr massiv, und das sind für uns die besten Gelegenheiten, neue Funde zu tätigen“, berichtet Gerhard Höpfner. Da, wo der Baggerfahrer etwas abbaut, haben die Teammitglieder stets einen Blick auf minimale Verfärbungen im Ton. Die könnten Hinweise auf neue Funde sein.

In den 1980er Jahren war man erstmals auf einen Wal gestoßen. Mittlerweile gibt es verschiedene Funde, auch Robben und Haie wurden in der Grube schon entdeckt. „So kleine Tiere wie jetzt den neuen Zahnwal zu finden, ist sehr schwierig, weil oftmals ein Griff mit der Baggerschaufel reicht und alles ist abtransportiert“, erklärt Malchow. Von einigen Tieren fehlen noch wesentliche Teile, auf die man wohl beim fortschreitenden Abbau noch treffen wird.