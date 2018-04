Kransaison : Hochbetrieb im Hamburger Yachthafen in Wedel

Hafenmeister haben etwa die Hälfte der erwarteten 1200 Schiffe zu Wasser gebracht. Frühlingswetter treibt Wassersportler auf die Elbe.

von Bastian Fröhlig

09. April 2018, 12:00 Uhr

Wedel | Emsiges Treiben herrschte am Wochenende im Hamburger Yachthafen in Wedel. Die Taue wurden überprüft, die Motoren betankt und die letzten Schönheitsreparaturen durchgeführt. Dann hieß es für die Bootsbesitzer warten und sich einreihen, denn bei den Hafenmeistern herrschte Hochbetrieb an der Krananlage, die Schiffe bis zu einem Gewicht von 16 Tonnen ins Wasser bringen kann.

„Wenn man morgens aufsteht und es ist so gutes Wetter wie jetzt angesagt, weiß man, dass Land unter herrscht“, sagt Kay Sörensen. Zusammen mit den drei weiteren Hafenmeistern Holger Petersen, Sven Nagel und Christian Bazelak kümmert er sich seit Mitte März darum, dass die Schiffe der Vereinsmitglieder und der Gastlieger ins Wasser kommen. Unterstützt wird das Hafenmeister-Team von Aushilfskraft Janosch Wendt. Wolfang Kiehn ist für die Masten verantwortlich. „Im Herbst werden sie ein- und im Frühjahr ausgelagert“, sagt Kiehn während eines kurzen Abstechers auf die Krananlage. „Ich muss auch schon wieder los. Die Arbeit ruft“, sagt er. Insgesamt ist er für 520 Masten verantwortlich.

750 Schiffe im Winterquartier

Auf die Hafenmeister wartet noch mehr Arbeit. 750 Schiffe haben ihr Winterquartier im Weder Yachthafen. Die sollen möglichst bis zum 15. Mai, dem offiziellen Ende der Kransaison, ins Wasser – ebenso wie die Schiffe von Gastliegern. „Bis Mai werden wir wohl 1200 Schiffe gekrant haben. Derzeit sind wir gut bei der Hälfte“, erläutert Sörensen. Während der achtwöchigen Kranphase sind die Hafenmeister täglich von 7 bis 19 Uhr im Einsatz – manchmal auch eine Stunde länger. Von Montagmorgen bis Samstagmittag werden die Schiffe der Vereinsmitglieder gekrant. Am Samstag und Sonntag kommen die Schiffe, die im Winter nicht im Yachthafen gelagert werden, an den Haken. „Wir haben aber auch besondere Tage“, sagt Sörensen. Am Dienstag werden beispielsweise ausschließlich Schiffe des Segel-Vereins Wedel-Schulau (SVWS) zu Wasser gelassen.

Witterung ist entscheidend

„Ob ein Boot eine Tonne oder 16 Tonnen wiegt, macht für uns keinen Unterschied. Dann müssen wir nur die Gurte mal weiter vorne oder hinten anbringen“, erläutert Sörensen. Viel entscheidender sei die Witterung. Eis, Kälte und Wind erschwerten das Arbeiten in den vergangenen Wochen. „Es macht schon mehr Spaß, wenn man im T-Shirt hier stehen kann“, sagt Sörensen. Er hofft, dass die Zeiten vorbei sind, in denen sich das Team mit „drei Lagen Unterwäsche und Ganzkörperanzügen“ gegen die Kälte schützen musste. „Der Wind war ebenfalls ein Problem, weil die Boote eine große Angriffsfläche bieten“, erläutert der Hafenmeister die Herausforderungen der letzten Wochen. Doch die Laune verderbe das nicht. „Wir haben einen Job, der für andere Hobby ist. Alle sind gut gelaunt, weil ihr Boot, ihr bestes Stück, ins Wasser geht. Da ist das Klima bei der Arbeit sehr entspannt“, sagt er.

Doch wäre Sörensen nicht lieber selbst auf dem Wasser bei dem schönen Wetter? Das „Jo“ kommt zögernd. Nach einer kurzen Pause sagt der Hafenmeister: „Wenn man sechs Tage pro Woche nur mit Schiffen zu tun hat, will man auch mal was anderes sehen.“ Was würde er denn machen, wenn er frei hätte? Sörensen muss nicht lange überlegen: „Motorrad fahren.“