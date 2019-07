Hitze, Hügel, Hilfsbereitschaft

Teilnehmer kümmern sich beim 18. Nospa Langenberg-Waldlauf um dehydrierte Sina Kohn / Thore Kohn gewinnt über 10,6 Kilometer

von shz.de

01. Juli 2019, 17:45 Uhr

Enge-Sande | Beim 18. Nospa Langenberg-Waldlauf des SV Enge-Sande gingen am Sonntag 125 Teilnehmer an den Start – weniger als in den Vorjahren. Schuld waren der Start der Sommerferien am Freitag und auch die Hitze. Aber die, die da waren, waren voller Tatendrang. „Es ist schön zu sehen, dass es noch so viele Ehrenamtliche gibt, die so ein tolles Ereignis möglich machen“, lobte Ralf Friedrichsen vom Hauptsponsor Nord-Ostsee Sparkasse, bevor er selbst die 10,6 Kilometer des Hauptlaufs anging. Und der hatte es in sich, denn zu den gut 100 Höhenmetern über sechs Hügel hinweg kamen Hitze und Sonne. Diesen Herausforderungen mussten einige Läufer Tribut zollen.

Aber zunächst standen die Bambinis im Vordergrund. Zwölf Mädchen und vier Jungs gingen auf die 500 Meter lange Strecke. Für alle gab es im Ziel Medaillen, Naschis, Urkunden und viel Applaus. Anschließend durften sich die Kids auf einer kleinen Runde über 1,6 Kilometer durch das Dorf messen. Acht Mädchen und fünf Jungs starteten. Im Ziel lag Alva Nissen in 7:01 Minuten vor Laura Skupsch und Torben Hinrichs. Nissen und Hinrichs wurden somit auch Schulmeister der Grundschule an der Linde Leck/Enge-Sande.

Beim gemeinsamen Start zum Jedermannlauf (4 Kilometer) und Hauptlauf (10,6 Kilometer) wurden auf der Strecke durch den Langenberger Forst schnell die besonderen Belastungen deutlich. Noch während des Laufs wurde es aber urplötzlich windig, was für etwas Kühlung sorgte, den letzten Kilometer aber doppelt schwer machte. Auf den vier Kilometern war Patrick Kohn nicht zu schlagen, er kam in 15:57 Minuten mit deutlichem Vorsprung ins Ziel. Bei den Frauen war es spannender, Maya Petersen setzte sich in 19:50 Minuten vor Frauke Grimm (19:53) und Lilli Carstensen (19:57) durch.

Im Hauptlauf lief es für Thore Kohn blendend, er kontrollierte das Rennen. „Nur einmal, als der Zweite hinter mir auftauchte, musste ich etwas das Tempo anziehen“, war Kohn selbst ein wenig überrascht, dass er seine Siegerzeit aus dem Vorjahr auf 40:01 Minuten verbessern konnte. Bei den Damen hingegen wurde es dramatisch. Die favorisierte Sina Kohn lag vorn, bekam dann aber nach über der Hälfte der Strecke Kreislaufprobleme und musste sich vorübergehend hinsetzen. Schließlich wurde sie vom DRK abgeholt. So siegte Eike Carstensen in 52:31 Minuten.

Ralf Friedrichsen dankte vor der Siegerehrung allen Läufern, die sich um Sina Kohn gekümmert hatten: „Super, dass Ihr es gemacht habt.“ Zur Sicherheit kam noch ein Rettungswagen aus Niebüll für Sina Kohn und die anderen Hitzeopfer. Später gab es aber Entwarnung für alle. Organisator Volker Friedrichsen war erleichtert: „Die Temperaturen haben es extrem schwer gemacht und doch einige Opfer gefordert. Aber sonst lief alles super ab. Mein Dank gilt der Feuerwehr Enge-Sande, der Jugendfeuerwehr und den rund 30 Helfern des SV Enge-Sande.“