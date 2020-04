Hinter der Maske

Weil wir in Corona-Zeiten unser Gesicht verhüllen, verändert sich auch das soziale Miteinander

Avatar_shz von pni

24. April 2020, 20:53 Uhr

hamburg | „Wir finden es besonders reizend, dass Sie heute Abend für unsere Zuschauer ihre berühmte, unverwechselbare Horrormaske angelegt haben“, flötet die Moderatorin des „Magazins für die Frau“. Der Horrordarsteller hüstelt verlegen. „Was für eine Maske?“, antwortet er. Das Interview ist in diesem Augenblick der Peinlichkeit kollabiert. Die bittere Pointe dieses Sketches mit Loriot als Horrordarsteller Vic Dorn und Evelyn Hamann als alerter Moderatorin: Was alle Welt für eine Maske hält, ist das wahre Gesicht des Filmstars. Und er spielt nicht das Monster, er ist es in Wirklichkeit.

Der Fernsehsketch mit dem von der Maskenbildnerin herrlich verunstalteten Loriot bringt auf den Punkt, warum uns Masken faszinieren und zugleich irritieren. Sie setzen ein mal verlockendes, mal gefährliches Spiel mit der Identität in Gang. Was seit Jahrtausenden der Kulturgeschichte gilt, betrifft uns in Zeiten der Corona-Krise wieder neu.



Schutz mit sozialen Nebeneffekten





Ganz Deutschland setzt die Maske auf. Der Schutz vor Mund und Nase soll helfen, die Infektionsketten einer gefährlichen Pandemie zu unterbrechen. Der Gesundheitsschutz hat aber einen unvermeidlichen Nebeneffekt. Und der betrifft das soziale Leben. Wir sind gewohnt, einander ins Gesicht zu sehen. Gegenseitige Wahrnehmung steuert, was soziales Leben trägt: gelingende Kommunikation und die Fähigkeit, Menschen und Situationen zu lesen, sie so einzuschätzen zu können, dass wir mit ihnen sicher umzugehen vermögen.

Die Maske wirkt ebenso paradox wie das Social Distancing: Wir zeigen Solidarität, indem wir Abstand nehmen, und nun auch, indem wir das Gesicht verhüllen und uns damit, ob wir wollen oder nicht, ein Stück weit voreinander verbergen. Ob Maske aus der Apotheke, der selbst genähte Mundschutz oder das vor das Gesicht drapierte Tuch: Wir gehen in eine unabsehbar lange Zeit, in der wir in vielen Situationen unseres alltäglichen Lebens nur noch die Augen unseres Gegenübers sehen werden, aber nicht mehr seinen Mund, sein Mienenspiel. Das stößt alle in eine neue Unsicherheit. Wir werden lernen müssen, mit ihr umzugehen. Wie gestalten wir soziale Kontakte, wenn wir im Gesicht anderer Menschen nicht mehr lesen können? Woran erkennen wir, ob Gefühle echt sind und wen wir im Zweifelsfall eigentlich vor uns haben?

Die Kulturgeschichte zeigt, wie diffizil das Spiel mit der Maske sein kann. Wer die Maske aufsetzt, legt sein gewohntes Ich ab, wird zu einem anderen Wesen. Die Larve befreit ihren Träger, weil er alle Freiheiten seines neuen Inkognitos genießt, und verunsichert alle anderen, weil die nicht mehr wissen, wen sie da eigentlich vor sich haben. Die Doppeldeutigkeit der Maske ist in allen Kulturen und zu allen Zeiten ein verwirrendes Faszinosum – von dem Chor der Trägodie, der im antiken Griechenland mit starrer Maske auftrat, bis hin zu den Ganoven, die in der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ die spanische Banknotendruckerei überfallen und sich dabei mit Salvador-Dalì-Masken tarnen.



Die Maske als Signal der Gefahr





Die Masken des venezianischen Karnevals mögen heute ein Rausch der Farben und der Fantasie sein. Vor Zeiten signalisierten sie auch Gefahr. Die Republik Venedig erlaubte während des Karnevals das Tragen von Waffen, damit sich jeder notfalls gegen maskierte Rowdys verteidigen konnte.

Das Gesicht ist für uns das Fenster zur Person, ja bisweilen zur Seele eines anderen Menschen. Was, wenn dieses Gesicht mit einer starren Maske zum blinden Spiegel wird?

Wir schauen in Gesichter, um uns lesen zu können. Wir verständigen uns nicht nur durch das, was wir einander sagen, sondern auch durch das, was wir einander zeigen – und sei es durch feine Nuancen des Mienenspiels. Die Maske setzt diese Routine außer Kraft. Wo ist der wahre, der eigentliche Mensch? „Nicht die Tugend fordert man von uns, sondern nur ihre Maske. Wenn wir uns zu verstellen wissen, so ist man zufrieden“, brachte Marquis de Sade die Gefahr der Verstellung zynisch auf den Punkt.

Das offen gezeigte Gesicht ist das Zeichen der offenen, der freien Gesellschaft. Wer sein Gesicht verhüllt, der provoziert Widerspruch. Das haben in den letzten Jahren die Debatten um den Niqab, den Gesichtsschleier muslimischer Frauen, ebenso gezeigt wie der Streit um das Vermummungsverbot für Demonstranten. Gründe und Kontexte mögen bei diesen Fragen sehr unterschiedlich sein. Sie konvergieren aber in einem Punkt: Das offene oder verhüllte Gesicht ist immer ein Signal im sozialen Miteinander. Offenheit signalisiert Vertrauen. Wer sein Gesicht verbirgt, irritiert.

Das macht die Maske zum heiklen Utensil, trotz ihrer Karriere in der Popkultur von Zorro und Batman bis zum Rapper Cro, und trotz ihres Nutzens in der Corona-Krise. Vom freien Gesicht erwarten wir Wahrheit – und sind verunsichert, wenn auch das als Pokerface maskenhaft erstarrt oder uns Menschen falsche Gefühle vorspielen. Wie fragt der von Loriot gespielte Horrordarsteller Vic Dorn ganz zu Recht: „Was für eine Maske?“