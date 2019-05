Himmelfahrt mit Auto: Kino im Stadtmuseum

von Rieke Beckwermert

28. Mai 2019, 09:43 Uhr

Kiel | Für diejenigen, die über den Feiertag zu Hause bleiben, bietet das Stadtmuseum einen Hingucker zu Himmelfahrt an: Der Filmemacher Gerald Grote präsentiert am Donnerstag, 30 Mai (19 Uhr), im Warleberger Hof, Dänische Str. 19, im „Autokino“ wieder eine Auswahl historischer und mitunter kurioser Filme rund um das Thema „Automobil“ auf humorvolle Weise. In der filmischen Zeitreise auf vier Rädern wird etwa gezeigt, mit welchen Tricks die Werbung arbeitete, um die Menschen zum Kauf eines Personenkraftwagens zu überreden. Die Veranstaltung läuft im Rahmen der Ausstellung „Weil er zu mir passt. Plakate der Autowerbung aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums“. Anmeldungen unter Tel. 0431/901 3425. Eintritt: 5 Euro.